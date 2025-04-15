Глава МЗС Литви про можливість введення західних військ в Україну: Це правильний час для дискусій, які руйнують червоні лінії

Габріеліус Ландсбергіс вважає, що настав час для дискусій про можливість відправки західних військ в Україну, оскільки вони знищують червоні лінії, які західні політики створили самі для себе. Він також виступив за швидкі дії, оскільки нескінченні дебати без рішень послаблюють Європу.