Габріеліус Ландсбергіс

$41.320.07
47.030.11
ukenru
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 21051 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 139440 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 127698 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 129418 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 127320 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 129343 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 193452 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 76936 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 164139 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115678 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.6м/с
21%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 39101 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 50350 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 52178 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 42133 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 24777 перегляди
Публікації

"Сірий" iPhone: Чому невеликі мережі продають техніку Apple дешевше

10:42 • 5048 перегляди

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 18077 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 42488 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 52529 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 139417 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 2922 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 11080 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 13194 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 108967 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 110612 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Люди

Габріеліус Ландсбергіс

Новини по темi

“Небесний щит”: 120 європейських винищувачів можуть захистити небо України без залучення НАТО - Guardian

Європейські військові експерти розробили план захисту повітряного простору України силами 120 винищувачів. Проєкт передбачає захист АЕС, Одеси та Львова без залучення НАТО.

Війна • 6 березня, 15:04 • 18550 перегляди

Литва закликає переглянути ідею Макрона щодо відправки західних військ в Україні

Міністр закордонних справ Литви пропонує повернутися до ідеї Макрона про розміщення військ в Україні. Це пов'язано з повідомленнями про співпрацю КНДР та росії у військовій сфері.

Війна • 22 жовтня, 12:25 • 20641 перегляди

Підготовлено хороший, сильний зміст для військового пакету в рамках плану перемоги - Зеленський

Президент України провів нараду щодо військового наповнення плану перемоги. Зеленський заявив про підготовку сильного змісту військового пакету, який може відчутно зміцнити Україну.

Війна • 17 вересня, 16:55 • 17680 перегляди

Подоляк про інформацію щодо надходження F-16 в Україну: "ми не будемо, це коментувати"

Радник голови ОП заявив, що Україна не коментуватиме інформацію про отримання F-16. Він назвав це темою, де доречний 'туман війни', оскільки це має відображатися на полі бою.

Війна • 1 серпня, 12:38 • 34144 перегляди

Україна отримала винищувачі F-16 - МЗС Литви

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс підтвердив, що Україна отримала винищувачі F-16. Це перша офіційна інформація про появу довгоочікуваних літаків в українському небі.

Війна • 1 серпня, 03:52 • 111587 перегляди

Литва оскаржить рішення Угорщини щодо спрощення в'їзду для росіян

Литва планує оскаржити в ЄС рішення Угорщини спростити в'їзд для громадян РФ та Білорусі. Міністр закордонних справ Литви вважає, що це створює загрози безпеці Шенгенської зони.

Війна • 30 липня, 19:26 • 101408 перегляди

Глава МЗС Литви про наміри Трампа призначити Венса віце-президентом: вступаємо на територію невизначеності

Міністр закордонних справ Литви прокоментував потенційний вплив вибору Дональдом Трампом Джея Де Венса в якості віце-президента, заявивши, що це означає "вступ на територію невизначеності".

Новини Світу • 17 липня, 13:37 • 14879 перегляди

У Литві допускають, що Угорщину позбавлять головування в Раді ЄС

Через неузгоджені візити прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви та Пекіна під час головування Угорщини в Раді ЄС деякі країни розглядають можливість бойкотувати міністерські зустрічі або передати головування іншій країні.

Новини Світу • 17 липня, 11:00 • 14919 перегляди

Дмитро Кулеба став почесним гостем щорічної наради послів Литовської Республіки

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив вдячність Литві за потужну підтримку, включаючи 1,2 млрд євро допомоги, гостинність для українських біженців та адвокацію членства України в ЄС і НАТО, під час свого онлайн-звернення до литовських послів.

Війна • 16 липня, 00:40 • 113042 перегляди

Країни G7 та ЄС хочуть запровадити обмеження проти банків, які допомагають рф ухилятись від санкцій - Bloomberg

Країни G7 і ЄС розглядають можливість посилення обмежень щодо банків, які допомагають рф обходити існуючі санкції. Очікується, що обговорення продовжаться до саміту G7 в червні, де лідери хочуть узгодити комплекс заходів для кращого забезпечення дотримання санкцій

Новини Світу • 1 червня, 13:26 • 30556 перегляди

Новий пакет санкцій ЄС має закрити лазівки для обходу обмежень у співпраці з рф - глава МЗС Литви

За словами міністра закордонних справ Литви Габріеліуса Ландсбергіса, новий пакет санкцій ЄС проти рф має на меті закрити лазівки та зменшити можливості бізнесу обходити існуючі обмеження, що робить його сильнішим за попередні санкції.

Політика • 27 травня, 12:36 • 14439 перегляди

Десятки тисяч людей знову вийшли на протест у Грузії проти закону про "іноагентів"

Десятки тисяч людей протестували в Тбілісі та інших містах Грузії проти суперечливого закону про "іноземних агентів", а міністри закордонних справ Естонії, Ісландії та Литви приєдналися до мітингу.

Новини Світу • 16 травня, 06:52 • 98490 перегляди

Грузія не може бути однією ногою в москві, якщо хоче вступити до ЄС - глава МЗС Литви

Якщо Грузія хоче залишитися на шляху до Європейського Союзу, вона не може бути однією ногою в москві, вважає міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс.

Новини Світу • 15 травня, 19:31 • 52231 перегляди

Кулеба обговорив з очільником МЗС Литви переговорні рамки щодо вступу в ЄС

Україна і Литва обговорили військову допомогу, переговори про вступ України до ЄС, підготовку до мирних самітів і самітів НАТО, а також подальшу підтримку з боку Литви у вигляді надання оборонного обладнання.

Політика • 13 травня, 18:45 • 77874 перегляди

Глава уряду Швеції не виключає розміщення у своїй країні ядерної зброї США

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон допускає можливість розміщення американської ядерної зброї в Швеції під час війни, незважаючи на те, що раніше виступав проти цього.

Новини Світу • 13 травня, 12:23 • 16600 перегляди

путін блефує щодо використання ядерної зброї - глава МЗС Литви

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що ядерні погрози президента росії володимира путіна є блефом, і він нічого не виграє від застосування ядерної зброї, але може втратити все.

Новини Світу • 12 травня, 13:44 • 36690 перегляди

Західні військові інструктори можуть відправитися в Україну, – міністр Литви

Західні військові інструктори можуть бути направлені в Україну для підготовки українських військових, як це було до війни, заявив міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс.

Війна • 9 травня, 20:45 • 66307 перегляди

Франція відправить посланця на інавгурацію путіна - Reuters

Франція відправить свого посла на інавгурацію путіна на наступний шестирічний термін, пишуть у ЗМІ.

Новини Світу • 6 травня, 14:10 • 19467 перегляди

Країни Балтії попереджають про ризик катастроф через російське глушіння GPS

На вихідних міністри країн Балтії попередили про ризик повітряної катастрофи через глушіння GPS, в якому звинувачують Росію, після того, як два фінських рейси були змушені розвернутися на півдорозі через перешкоди навігаційним сигналам.

Новини Світу • 29 квітня, 08:53 • 32398 перегляди

Міністри ЄС заявляють, що Європа не може послабити свою підтримку України після схвалення допомоги від США

Союзники по ЄС наполягають на збереженні сильної підтримки України після того, як США схвалили пакет допомоги на суму 61 мільярд доларів.

Війна • 22 квітня, 10:59 • 21669 перегляди

"Допомога Україні - це не лише про Україну" - голова МЗС Литви

Міністр закордонних справ Литви підкреслив, що продовження допомоги Україні має вирішальне значення для забезпечення глобальної стабільності, а не лише для України чи регіону.

Війна • 15 квітня, 14:06 • 34921 перегляди

Голова МЗС Литви про російську ракету у Польщі: треба чіткий меседж, що при порушенні авіапростору НАТО ракета буде збита

Російська ракета порушила повітряний простір Польщі, і міністр закордонних справ Литви заявив, що якщо це повториться, то такі ракети мають збиватися НАТО.

Війна • 25 березня, 12:29 • 29234 перегляди

"Схоже на трагічний фарс": у Литві назвали російські вибори президента "імітацією голосування"

Литва не вважає президентські вибори в росії, що відбулися 15-17 березня, легітимним демократичним волевиявленням через репресії, фальсифікації та придушення опозиції, що робить нову "владу" володимира путіна позбавленою будь-якої демократичної легітимності.

Новини Світу • 18 березня, 09:45 • 23805 перегляди

росія заборонила в’їзд топпосадовцям країн Балтії через "ворожу політику"

росія заборонила в'їзд до країни 347 високопосадовцям з Латвії, Литви та Естонії, включно з прем'єр-міністрами та міністрами закордонних справ, через їхню "ворожу політику" лобіювання санкцій, втручання у внутрішні справи рф та знесення радянських пам'ятників.

Новини Світу • 12 березня, 13:27 • 25680 перегляди

Глава МЗС Литви про можливість введення західних військ в Україну: Це правильний час для дискусій, які руйнують червоні лінії

Габріеліус Ландсбергіс вважає, що настав час для дискусій про можливість відправки західних військ в Україну, оскільки вони знищують червоні лінії, які західні політики створили самі для себе. Він також виступив за швидкі дії, оскільки нескінченні дебати без рішень послаблюють Європу.

Війна • 11 березня, 13:47 • 23477 перегляди

Politico: Франція створює альянс країн для можливого відправлення військ в Україну

Франція формує альянс країн, відкритих для потенційного введення західних військ в Україну, поглиблюючи своє протистояння з більш обережною Німеччиною.

Війна • 9 березня, 20:04 • 103490 перегляди

Потрібна підтримка без обмежень: Кулеба заявив, що стратегія допомоги Україні по краплині більше не працює

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав союзників терміново збільшити і прискорити військову допомогу Україні, заявивши, що стратегія допомоги Україні "по краплині" більше не працює для перемоги над росією і запобігання поширенню війни в Європі.

Війна • 8 березня, 20:05 • 50215 перегляди

"Усе" на столі, щоб допомогти Україні перемогти путіна - прем'єрка Естонії про заяву Макрона щодо західних військ

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що західні лідери повинні обговорити всі варіанти допомоги Україні, не виключаючи при цьому нічого.

Війна • 29 лютого, 12:43 • 30020 перегляди

Голова МЗС Литви про можливу відправку західних військ до України: ініціатива варта уваги

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що ініціатива президента Франції Еммануеля Макрона обговорити введення західних військ в Україну заслуговує на увагу.

Війна • 28 лютого, 11:49 • 26646 перегляди

Литва закликала ввести санкції проти Ірану за постачання ракет в рф

Литва закликає до санкцій проти Ірану за постачання балістичних ракет росії для підтримки її війни проти України.

Війна • 22 лютого, 16:09 • 27823 перегляди