Габріеліус Ландсбергіс

Європейські військові експерти розробили план захисту повітряного простору України силами 120 винищувачів. Проєкт передбачає захист АЕС, Одеси та Львова без залучення НАТО.
Міністр закордонних справ Литви пропонує повернутися до ідеї Макрона про розміщення військ в Україні. Це пов'язано з повідомленнями про співпрацю КНДР та росії у військовій сфері.
Президент України провів нараду щодо військового наповнення плану перемоги. Зеленський заявив про підготовку сильного змісту військового пакету, який може відчутно зміцнити Україну.
Радник голови ОП заявив, що Україна не коментуватиме інформацію про отримання F-16. Він назвав це темою, де доречний 'туман війни', оскільки це має відображатися на полі бою.
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс підтвердив, що Україна отримала винищувачі F-16. Це перша офіційна інформація про появу довгоочікуваних літаків в українському небі.
Литва планує оскаржити в ЄС рішення Угорщини спростити в'їзд для громадян РФ та Білорусі. Міністр закордонних справ Литви вважає, що це створює загрози безпеці Шенгенської зони.
Міністр закордонних справ Литви прокоментував потенційний вплив вибору Дональдом Трампом Джея Де Венса в якості віце-президента, заявивши, що це означає "вступ на територію невизначеності".
Через неузгоджені візити прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви та Пекіна під час головування Угорщини в Раді ЄС деякі країни розглядають можливість бойкотувати міністерські зустрічі або передати головування іншій країні.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив вдячність Литві за потужну підтримку, включаючи 1,2 млрд євро допомоги, гостинність для українських біженців та адвокацію членства України в ЄС і НАТО, під час свого онлайн-звернення до литовських послів.
Країни G7 і ЄС розглядають можливість посилення обмежень щодо банків, які допомагають рф обходити існуючі санкції. Очікується, що обговорення продовжаться до саміту G7 в червні, де лідери хочуть узгодити комплекс заходів для кращого забезпечення дотримання санкцій
За словами міністра закордонних справ Литви Габріеліуса Ландсбергіса, новий пакет санкцій ЄС проти рф має на меті закрити лазівки та зменшити можливості бізнесу обходити існуючі обмеження, що робить його сильнішим за попередні санкції.
Десятки тисяч людей протестували в Тбілісі та інших містах Грузії проти суперечливого закону про "іноземних агентів", а міністри закордонних справ Естонії, Ісландії та Литви приєдналися до мітингу.
Якщо Грузія хоче залишитися на шляху до Європейського Союзу, вона не може бути однією ногою в москві, вважає міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс.
Україна і Литва обговорили військову допомогу, переговори про вступ України до ЄС, підготовку до мирних самітів і самітів НАТО, а також подальшу підтримку з боку Литви у вигляді надання оборонного обладнання.
Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон допускає можливість розміщення американської ядерної зброї в Швеції під час війни, незважаючи на те, що раніше виступав проти цього.
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що ядерні погрози президента росії володимира путіна є блефом, і він нічого не виграє від застосування ядерної зброї, але може втратити все.
Західні військові інструктори можуть бути направлені в Україну для підготовки українських військових, як це було до війни, заявив міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс.
Франція відправить свого посла на інавгурацію путіна на наступний шестирічний термін, пишуть у ЗМІ.
На вихідних міністри країн Балтії попередили про ризик повітряної катастрофи через глушіння GPS, в якому звинувачують Росію, після того, як два фінських рейси були змушені розвернутися на півдорозі через перешкоди навігаційним сигналам.
Союзники по ЄС наполягають на збереженні сильної підтримки України після того, як США схвалили пакет допомоги на суму 61 мільярд доларів.
Міністр закордонних справ Литви підкреслив, що продовження допомоги Україні має вирішальне значення для забезпечення глобальної стабільності, а не лише для України чи регіону.
Російська ракета порушила повітряний простір Польщі, і міністр закордонних справ Литви заявив, що якщо це повториться, то такі ракети мають збиватися НАТО.
Литва не вважає президентські вибори в росії, що відбулися 15-17 березня, легітимним демократичним волевиявленням через репресії, фальсифікації та придушення опозиції, що робить нову "владу" володимира путіна позбавленою будь-якої демократичної легітимності.
росія заборонила в'їзд до країни 347 високопосадовцям з Латвії, Литви та Естонії, включно з прем'єр-міністрами та міністрами закордонних справ, через їхню "ворожу політику" лобіювання санкцій, втручання у внутрішні справи рф та знесення радянських пам'ятників.
Габріеліус Ландсбергіс вважає, що настав час для дискусій про можливість відправки західних військ в Україну, оскільки вони знищують червоні лінії, які західні політики створили самі для себе. Він також виступив за швидкі дії, оскільки нескінченні дебати без рішень послаблюють Європу.
Франція формує альянс країн, відкритих для потенційного введення західних військ в Україну, поглиблюючи своє протистояння з більш обережною Німеччиною.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав союзників терміново збільшити і прискорити військову допомогу Україні, заявивши, що стратегія допомоги Україні "по краплині" більше не працює для перемоги над росією і запобігання поширенню війни в Європі.
Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що західні лідери повинні обговорити всі варіанти допомоги Україні, не виключаючи при цьому нічого.
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що ініціатива президента Франції Еммануеля Макрона обговорити введення західних військ в Україну заслуговує на увагу.
Литва закликає до санкцій проти Ірану за постачання балістичних ракет росії для підтримки її війни проти України.