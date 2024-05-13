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Глава уряду Швеції не виключає розміщення у своїй країні ядерної зброї США

Глава уряду Швеції не виключає розміщення у своїй країні ядерної зброї США

Київ • УНН

 • 16596 перегляди

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон допускає можливість розміщення американської ядерної зброї в Швеції під час війни, незважаючи на те, що раніше виступав проти цього.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон наголосив, що розміщення американської ядерної зброї на території Швеції під час війни є досить ймовірним.

Про це передає УНН із посиланням на Politiken.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон відкриває можливість розміщення американської ядерної зброї на території Швеції під час війни 

– ідеться у повідомленні видання.

Влітку, Риксдаг (парламент Швеції) голосуватиме за пропозицію уряду про угоду щодо військової співпраці зі Сполученими Штатами, - йдеться про так звану угоду DCA, яка дає американським військовим право використовувати 17 шведських військових баз по всій країні. Раніше уряд Швеції вважав, що у ядерній зброї немає необхідності, оскільки є рішення парламенту про відсутність ядерної зброї на території Швеції в мирний час.

Наразі прем’єр-міністр Швеції чітко дав зрозуміти, що розміщення ядерної зброї на території Швеції можливе у випадку війни.

Якщо війна спалахує тут, на нашій землі, після нападу ззовні, це зовсім інша ситуація. Тоді вся НАТО виграє від ядерної парасольки, яка повинна існувати в демократичних країнах, доки Росія має ядерну зброю

- заявив Крістерссон.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що ядерні погрози президента росії володимира путіна є блефом, і він нічого не виграє від застосування ядерної зброї, але може втратити все.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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