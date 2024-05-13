Глава уряду Швеції не виключає розміщення у своїй країні ядерної зброї США

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон наголосив, що розміщення американської ядерної зброї на території Швеції під час війни є досить ймовірним.

Про це передає УНН із посиланням на Politiken.

Влітку, Риксдаг (парламент Швеції) голосуватиме за пропозицію уряду про угоду щодо військової співпраці зі Сполученими Штатами, - йдеться про так звану угоду DCA, яка дає американським військовим право використовувати 17 шведських військових баз по всій країні. Раніше уряд Швеції вважав, що у ядерній зброї немає необхідності, оскільки є рішення парламенту про відсутність ядерної зброї на території Швеції в мирний час.

Наразі прем’єр-міністр Швеції чітко дав зрозуміти, що розміщення ядерної зброї на території Швеції можливе у випадку війни.

Якщо війна спалахує тут, на нашій землі, після нападу ззовні, це зовсім інша ситуація. Тоді вся НАТО виграє від ядерної парасольки, яка повинна існувати в демократичних країнах, доки Росія має ядерну зброю