Глава уряду Швеції не виключає розміщення у своїй країні ядерної зброї США
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон допускає можливість розміщення американської ядерної зброї в Швеції під час війни, незважаючи на те, що раніше виступав проти цього.
Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон наголосив, що розміщення американської ядерної зброї на території Швеції під час війни є досить ймовірним.
Про це передає УНН із посиланням на Politiken.
Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон відкриває можливість розміщення американської ядерної зброї на території Швеції під час війни
Влітку, Риксдаг (парламент Швеції) голосуватиме за пропозицію уряду про угоду щодо військової співпраці зі Сполученими Штатами, - йдеться про так звану угоду DCA, яка дає американським військовим право використовувати 17 шведських військових баз по всій країні. Раніше уряд Швеції вважав, що у ядерній зброї немає необхідності, оскільки є рішення парламенту про відсутність ядерної зброї на території Швеції в мирний час.
Наразі прем’єр-міністр Швеції чітко дав зрозуміти, що розміщення ядерної зброї на території Швеції можливе у випадку війни.
Якщо війна спалахує тут, на нашій землі, після нападу ззовні, це зовсім інша ситуація. Тоді вся НАТО виграє від ядерної парасольки, яка повинна існувати в демократичних країнах, доки Росія має ядерну зброю
Нагадаємо
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що ядерні погрози президента росії володимира путіна є блефом, і він нічого не виграє від застосування ядерної зброї, але може втратити все.