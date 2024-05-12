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путін блефує щодо використання ядерної зброї - глава МЗС Литви

путін блефує щодо використання ядерної зброї - глава МЗС Литви

Київ • УНН

 • 36684 перегляди

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що ядерні погрози президента росії володимира путіна є блефом, і він нічого не виграє від застосування ядерної зброї, але може втратити все.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що ядерний шантаж російського правителя володимира путіна є блефом. Про це повідомляє LRT, пише УНН.

Деталі

За словами глави литовської дипломатії, ядерний шантаж путіна є блефом.

Він від цього нічого не виграє, але може втратити все. Деякі держави на його боці, принаймні він так вважає. Китай явно підтримує росію, глобальні партнери в Латинській Америці, Африці теж більше на боці путіна. Але якби загрози стали реальністю, все партнерство зникло б миттєво,

– сказав він.

Ландсбергіс чітко дав зрозуміти, що позиція деяких великих держав щодо уникнення ескалації може бути катастрофічною.

Цей шлях, якщо ми будемо дотримуватися нашої стратегії, веде до знищення країни. Це може призвести до реального конфлікту вже за межами України, можуть бути залучені інші країни. Тому що ми посилаємо дуже чіткий сигнал путіну: якщо ви нам погрожуєте, ми відступаємо,

 - сказав він.

Нагадаємо

Представник ГУР заявив, що ядерний шантаж залишається звичною практикою режиму путіна. Нові ядерні навчання - це не епохальна новина. Слід очікувати багато інформаційних вкидів, але не на всі потрібно реагувати.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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