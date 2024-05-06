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"Ядерний шантаж - це стабільна практика режиму путіна" - ГУР про заяви рф щодо ядерних навчань

"Ядерний шантаж - це стабільна практика режиму путіна" - ГУР про заяви рф щодо ядерних навчань

Київ • УНН

 • 15457 перегляди

Російський режим продовжує тактику ядерного шантажу, на тлі заяв про нові тактичні ядерні навчання, але розвідка не бачить якоїсь епохальної новини.

Ядерний шантаж залишається звичною практикою режиму путіна. Нові ядерні навчання - це не епохальна новина. Слід очікувати багато інформаційних вкидів, але не на всі потрібно реагувати. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов у ефірі телемарафону у понеділок, передає УНН.

Наразі чогось нового тут, окрім інформаційного ефекту та заяв, ми не спостерігаємо. (...) Ядерний шантаж – це стабільна практика режиму путіна. Якоїсь епохальної новини тут немає

– сказав Юсов, реагуючи на нову заяву з боку рф щодо "навчань і випробування тактичної ядерної зброї".

Він зазначив, що вся інформація зараз збирається, і над над цим працюють усі спецслужби вільного світу.

"Ворог подібні провокації вчиняв раніше і готує їх у майбутньому. Зараз буде дуже багато інформаційних вкидів, і не на всі треба реагувати" - додав Юсов.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що генеральним штабом росії розпочато підготовку до проведення найближчим часом навчань з практичного відпрацювання застосування нестратегічної ядерної зброї.  

Майбутні навчання збройних сил росії з тактичної ядерної зброї пов'язані із заявами Заходу щодо відправлення західних військ в Україну, заявив прессекретар диктатора володимира путіна дмитро пєсков

Ірина Колеснік

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