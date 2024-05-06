"Ядерний шантаж - це стабільна практика режиму путіна" - ГУР про заяви рф щодо ядерних навчань

Ядерний шантаж залишається звичною практикою режиму путіна. Нові ядерні навчання - це не епохальна новина. Слід очікувати багато інформаційних вкидів, але не на всі потрібно реагувати. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов у ефірі телемарафону у понеділок, передає УНН.

Наразі чогось нового тут, окрім інформаційного ефекту та заяв, ми не спостерігаємо. (...) Ядерний шантаж – це стабільна практика режиму путіна. Якоїсь епохальної новини тут немає – сказав Юсов, реагуючи на нову заяву з боку рф щодо "навчань і випробування тактичної ядерної зброї".

Він зазначив, що вся інформація зараз збирається, і над над цим працюють усі спецслужби вільного світу.

"Ворог подібні провокації вчиняв раніше і готує їх у майбутньому. Зараз буде дуже багато інформаційних вкидів, і не на всі треба реагувати" - додав Юсов.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що генеральним штабом росії розпочато підготовку до проведення найближчим часом навчань з практичного відпрацювання застосування нестратегічної ядерної зброї.

Майбутні навчання збройних сил росії з тактичної ядерної зброї пов'язані із заявами Заходу щодо відправлення західних військ в Україну, заявив прессекретар диктатора володимира путіна дмитро пєсков