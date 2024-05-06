У кремлі заявили, що ядерні навчання рф є відповіддю на заяви Заходу щодо введення військ в Україну
Київ • УНН
росія планує провести тактичні навчання з використанням ядерної зброї у відповідь на заяви Заходу про можливе введення військ в Україну.
Майбутні навчання збройних сил росії з тактичної ядерної зброї пов'язані із заявами Заходу щодо відправлення західних військ в Україну, заявив прессекретар диктатора володимира путіна дмитро пєсков. Про це пишуть російські ЗМІ, передає УНН.
"Якщо ви мене запитуєте, про які заяви західних представників ідеться, очевидно, що про заяву пана Макрона і британських представників. Ви знаєте, до них ще додався і представник сенату США, якщо я не помиляюся, які говорили про готовність і навіть намір відправити збройні контингенти в Україну", - сказав він.
Коментуючи майбутні навчання, пєсков зазначив, що "безпрецедентний виток напруженості в Україн" вимагає заходів у відповідь з боку росії.
Раніше повідомлялось, що генеральним штабом росії розпочато підготовку до проведення найближчим часом навчань з практичного відпрацювання застосування нестратегічної ядерної зброї.
Контекст
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не виключає відправку сухопутних військ в Україні і що виключити це апріорі - це не вивчити уроки останніх двох років.
Лідер демократів у Палаті представників США Хакім Джеффріс заявив, що Сполучені Штати повинні продовжувати підтримувати Україну, щоб запобігти більш широкій війні. За його словами, Америці "доведеться втрутитися в конфлікт", якщо Україна "впаде".