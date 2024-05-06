"Ядерный шантаж - это стабильная практика режима путина" - ГУР о заявлениях рф о ядерных учениях

Ядерный шантаж остается привычной практикой режима путина. Новые ядерные учения - это не эпохальная новость. Следует ожидать много информационных вбросов, но не на все нужно реагировать. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона в понедельник, передает УНН.

Пока чего-то нового здесь, кроме информационного эффекта и заявлений, мы не наблюдаем. (...) Ядерный шантаж - это стабильная практика режима путина. Какой-то эпохальной новости здесь нет - сказал Юсов, реагируя на новое заявление со стороны рф относительно "учений и испытания тактического ядерного оружия".

Он отметил, что вся информация сейчас собирается, и над этим работают все спецслужбы свободного мира.

"Враг подобные провокации совершал ранее и готовит их в будущем. Сейчас будет очень много информационных вбросов, и не на все надо реагировать", - добавил Юсов.

Напомним

Ранее сообщалось, что генеральным штабом россии начата подготовка к проведению в ближайшее время учений по практической отработке применения нестратегического ядерного оружия.

Предстоящие учения вооруженных сил россии по тактическому ядерному оружию связаны с заявлениями Запада об отправке западных войск в Украину, заявил пресс-секретарь диктатора владимира путина дмитрий песков