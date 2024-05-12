путин блефует по поводу использования ядерного оружия - глава МИД Литвы

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис считает, что ядерный шантаж российского правителя владимира путина является блефом. Об этом сообщает LRT, пишет УНН.

Детали

По словам главы литовской дипломатии, ядерный шантаж путина является блефом.

Он от этого ничего не выиграет, но может потерять все. Некоторые государства на его стороне, по крайней мере он так считает. Китай явно поддерживает россию, глобальные партнеры в Латинской Америке, Африке тоже больше на стороне путина. Но если бы угрозы стали реальностью, все партнерство исчезло бы мгновенно, - сказал он.

Ландсбергис четко дал понять, что позиция некоторых крупных государств по избежанию эскалации может быть катастрофической.

Этот путь, если мы будем придерживаться нашей стратегии, ведет к уничтожению страны. Это может привести к реальному конфликту уже за пределами Украины, могут быть вовлечены другие страны. Потому что мы посылаем очень четкий сигнал путину: если вы нам угрожаете, мы отступаем, - сказал он.

Напомним

Представитель ГУР заявил, что ядерный шантаж остается привычной практикой режима путина. Новые ядерные учения - это не эпохальная новость. Следует ожидать много информационных вбросов, но не на все нужно реагировать.