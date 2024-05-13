Глава правительства Швеции не исключает размещения в свой стране ядерного оружия США

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон отметил, что размещение американского ядерного оружия на территории Швеции во время войны является весьма вероятным.

Об этом передает УНН со ссылкой на Politiken.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон открывает возможность размещения американского ядерного оружия на территории Швеции во время войны - говорится в сообщении издания.

Летом, Риксдаг (парламент Швеции) будет голосовать за предложение правительства о соглашении о военном сотрудничестве с Соединенными Штатами, - речь идет о так называемом соглашении DCA, которое дает американским военным право использовать 17 шведских военных баз по всей стране. Ранее правительство Швеции считало, что в ядерном оружии нет необходимости, поскольку есть решение парламента об отсутствии ядерного оружия на территории Швеции в мирное время.

Сейчас премьер-министр Швеции четко дал понять, что размещение ядерного оружия на территории Швеции возможно в случае войны.

Если война вспыхивает здесь, на нашей земле, после нападения извне, это совсем другая ситуация. Тогда вся НАТО выигрывает от ядерного зонтика, который должен существовать в демократических странах, пока Россия имеет ядерное оружие - заявил Кристерссон.

Напомним,

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что ядерные угрозы президента россии владимира путина являются блефом, и он ничего не выиграет от применения ядерного оружия, но может потерять все.