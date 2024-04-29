Країни Балтії попереджають про ризик катастроф через російське глушіння GPS

ukenru
19:41 • 13144 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

17:57 • 64359 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 95308 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

16:38 • 101380 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

14:28 • 207580 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 149115 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 141047 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 130816 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121122 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112647 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
3.1 м/с
65 %
749 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

29 березня, 12:10 • 138454 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 111662 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 117138 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

14:13 • 124196 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

14:45 • 99181 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

14:28 • 207573 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 370182 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 431797 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 440949 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 350975 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 95308 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 117138 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 111662 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 94409 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 105287 перегляди
Актуальне
Країни Балтії попереджають про ризик катастроф через російське глушіння GPS

Країни Балтії попереджають про ризик катастроф через російське глушіння GPS

Київ • УНН

 • 32397 перегляди

На вихідних міністри країн Балтії попередили про ризик повітряної катастрофи через глушіння GPS, в якому звинувачують Росію, після того, як два фінських рейси були змушені розвернутися на півдорозі через перешкоди навігаційним сигналам.

Міністри країн Балтії попередили, що через глушіння GPS, у чому звинувачують росію, є ризик повітряних катастроф, після того, як перешкоди навігаційним сигналам змусили два фінські рейси розвернутися на півдорозі, повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

На вихідних міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви окремо попередили про небезпеку перешкод GPS у регіоні Балтійського моря, яка посилилася останніми тижнями.

У четвер і п'ятницю два рейси Finnair з Гельсінкі до естонського міста Тарту були змушені через перешкоди GPS розвернутися і повернутися до Фінляндії, оскільки вони не змогли безпечно дістатися запланованого пункту призначення.

"Якщо хтось вимкне вам фари, поки ви їдете вночі, це стає небезпечним. Ситуація в Балтійському регіоні поблизу російських кордонів тепер стає надто небезпечною, щоб її ігнорувати", - заявив Financial Times міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна додав: "Ми розглядаємо те, що відбувається з GPS, як частину ворожої діяльності росії і обов'язково обговоримо це з нашими союзниками. Такі дії є гібридною атакою і є загрозою нашому народу та безпеці, і ми не потерпимо їх".

Міністр закордонних справ Латвії Байба Браже сказала: "Ми серйозно ставимося до цих інцидентів. Наші відповідні установи підтримують зв'язок із колегами в інших країнах".

За оцінками експертів, за останні місяці через перешкоди GPS постраждали десятки тисяч цивільних рейсів. Придушення сигналу, яке торкається всіх користувачів GPS у цьому районі, коли воно працює, також ускладнило передачу сигналів, які використовуються човнами в Балтійському морі, що призвело до попереджень шведського військово-морського флоту про безпеку судноплавства.

Експерти кажуть, що існує кілька різних джерел перешкод GPS: одне, мабуть, знаходиться в калінінграді, інше відповідальне за глушіння в Естонії та Фінляндії, а також окреме джерело, що впливає на крайню північ Норвегії та Фінляндії.

Офіційні особи країн Балтії обговорюють проблему глушення GPS з союзниками і закликають росію припинити наражати на небезпеку цивільні літаки.

Марко Міхкельсон, голова комітету із закордонних справ парламенту Естонії, заявив: "Союзники не повинні байдуже дивитися на те, як росія глушить сигнал GPS і тим самим ставить під загрозу міжнародне повітряне сполучення".

На думку експертів, глушіння GPS легко здійснити за допомогою дешевого обладнання.

Жодна країна не визнала свою причетність до перешкод сигналам у Балтійському регіоні, але офіційні особи регіону заявили, що немає жодних сумнівів у тому, що росія стоїть за глушінням як зі своєї материкової частини, так і зі свого ексклаву калінінграда, розташованого між Польщею та Литвою на Балтійському морі.

Високопосадовець заявив, що одна з версій полягає в тому, що росія намагається захистити калінінград від потенційних атак українських безпілотників.

Доповнення

У березні Велика Британія підтвердила, що у урядового літака, на борту якого був міністр оборони країни Грант Шаппс, заглушився сигнал GPS неподалік від калінінграда, коли він летів додому з Польщі.

росія, ймовірно, стоїть за збоями в роботі GPS у Балтії - Міноборони Німеччини05.04.24, 18:08 • 28260 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Новини Світу
helsinkiГельсінкі
financial-timesFinancial Times
latviiaЛатвія
baltiiske-moreБалтійське море
hrant-shappsГрант Шаппс
habrielius-landsberhisГабріеліус Ландсбергіс
finliandiiaФінляндія
lytvaЛитва
norvehiiaНорвегія
spoluchene-korolivstvoСполучене Королівство
estoniiaЕстонія
polshchaПольща
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,346.50
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,818.50