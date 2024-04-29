Країни Балтії попереджають про ризик катастроф через російське глушіння GPS

Міністри країн Балтії попередили, що через глушіння GPS, у чому звинувачують росію, є ризик повітряних катастроф, після того, як перешкоди навігаційним сигналам змусили два фінські рейси розвернутися на півдорозі, повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

На вихідних міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви окремо попередили про небезпеку перешкод GPS у регіоні Балтійського моря, яка посилилася останніми тижнями.

У четвер і п'ятницю два рейси Finnair з Гельсінкі до естонського міста Тарту були змушені через перешкоди GPS розвернутися і повернутися до Фінляндії, оскільки вони не змогли безпечно дістатися запланованого пункту призначення.

"Якщо хтось вимкне вам фари, поки ви їдете вночі, це стає небезпечним. Ситуація в Балтійському регіоні поблизу російських кордонів тепер стає надто небезпечною, щоб її ігнорувати", - заявив Financial Times міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна додав: "Ми розглядаємо те, що відбувається з GPS, як частину ворожої діяльності росії і обов'язково обговоримо це з нашими союзниками. Такі дії є гібридною атакою і є загрозою нашому народу та безпеці, і ми не потерпимо їх".

Міністр закордонних справ Латвії Байба Браже сказала: "Ми серйозно ставимося до цих інцидентів. Наші відповідні установи підтримують зв'язок із колегами в інших країнах".

За оцінками експертів, за останні місяці через перешкоди GPS постраждали десятки тисяч цивільних рейсів. Придушення сигналу, яке торкається всіх користувачів GPS у цьому районі, коли воно працює, також ускладнило передачу сигналів, які використовуються човнами в Балтійському морі, що призвело до попереджень шведського військово-морського флоту про безпеку судноплавства.

Експерти кажуть, що існує кілька різних джерел перешкод GPS: одне, мабуть, знаходиться в калінінграді, інше відповідальне за глушіння в Естонії та Фінляндії, а також окреме джерело, що впливає на крайню північ Норвегії та Фінляндії.

Офіційні особи країн Балтії обговорюють проблему глушення GPS з союзниками і закликають росію припинити наражати на небезпеку цивільні літаки.

Марко Міхкельсон, голова комітету із закордонних справ парламенту Естонії, заявив: "Союзники не повинні байдуже дивитися на те, як росія глушить сигнал GPS і тим самим ставить під загрозу міжнародне повітряне сполучення".

На думку експертів, глушіння GPS легко здійснити за допомогою дешевого обладнання.

Жодна країна не визнала свою причетність до перешкод сигналам у Балтійському регіоні, але офіційні особи регіону заявили, що немає жодних сумнівів у тому, що росія стоїть за глушінням як зі своєї материкової частини, так і зі свого ексклаву калінінграда, розташованого між Польщею та Литвою на Балтійському морі.

Високопосадовець заявив, що одна з версій полягає в тому, що росія намагається захистити калінінград від потенційних атак українських безпілотників.

Доповнення

У березні Велика Британія підтвердила, що у урядового літака, на борту якого був міністр оборони країни Грант Шаппс, заглушився сигнал GPS неподалік від калінінграда, коли він летів додому з Польщі.

росія, ймовірно, стоїть за збоями в роботі GPS у Балтії - Міноборони Німеччини