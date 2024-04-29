Страны Балтии предупреждают о риске катастроф из-за российского глушения GPS

Министры стран Балтии предупредили, что из-за глушения GPS, в чем обвиняют россию, есть риск воздушных катастроф, после того, как помехи навигационным сигналам заставили два финских рейса развернуться на полпути, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

На выходных министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы отдельно предупредили об опасности помех GPS в регионе Балтийского моря, которая усилилась в последние недели.

В четверг и пятницу два рейса Finnair из Хельсинки в эстонский город Тарту были вынуждены из-за препятствий GPS развернуться и вернуться в Финляндию, поскольку они не смогли безопасно добраться до запланированного пункта назначения.

"Если кто-то выключит вам фары, пока вы едете ночью, это становится опасным. Ситуация в Балтийском регионе вблизи российских границ теперь становится слишком опасной, чтобы ее игнорировать", - заявил Financial Times министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна добавил: "Мы рассматриваем то, что происходит с GPS, как часть враждебной деятельности россии и обязательно обсудим это с нашими союзниками. Такие действия являются гибридной атакой и являются угрозой нашему народу и безопасности, и мы не потерпим их".

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже сказала: "Мы серьезно относимся к этим инцидентам. Наши соответствующие учреждения поддерживают связь с коллегами в других странах".

По оценкам экспертов, за последние месяцы из-за помех GPS пострадали десятки тысяч гражданских рейсов. Подавление сигнала, которое затрагивает всех пользователей GPS в этом районе, когда оно работает, также затруднило передачу сигналов, используемых лодками в Балтийском море, что привело к предупреждениям шведского военно-морского флота о безопасности судоходства.

Эксперты говорят, что существует несколько различных источников помех GPS: один, по-видимому, находится в калининграде, другой ответственен за глушение в Эстонии и Финляндии, а также отдельный источник, влияющий на крайний север Норвегии и Финляндии.

Официальные лица стран Балтии обсуждают проблему глушения GPS с союзниками и призывают россию прекратить подвергать опасности гражданские самолеты.

Марко Михкельсон, председатель комитета по иностранным делам парламента Эстонии, заявил: "Союзники не должны равнодушно смотреть на то, как россия глушит сигнал GPS и тем самым ставит под угрозу международное воздушное сообщение".

По мнению экспертов, глушение GPS легко осуществить с помощью дешевого оборудования.

Ни одна страна не признала свою причастность к помехам сигналам в Балтийском регионе, но официальные лица региона заявили, что нет никаких сомнений в том, что россия стоит за глушением как со своей материковой части, так и из своего эксклава калининграда, расположенного между Польшей и Литвой на Балтийском море.

Высокопоставленный чиновник заявил, что одна из версий заключается в том, что россия пытается защитить калининград от потенциальных атак украинских беспилотников.

Дополнение

В марте Великобритания подтвердила, что у правительственного самолета, на борту которого был министр обороны страны Грант Шаппс, заглушился сигнал GPS неподалеку от калининграда, когда он летел домой из Польши.

россия, вероятно, стоит за сбоями в работе GPS в Балтии - Минобороны Германии