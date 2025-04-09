"Я в Киеве, чтобы бить тревогу": министр обороны Британии призвал мир усилить поддержку Украины

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс призвал мир поддержать Украину в войне против России во время своего визита в Киев, где он объявил о пакете помощи Украине на сумму 125 миллионов фунтов стерлингов, включая более 10 000 беспилотников.