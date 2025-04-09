Лейбористская партия Кира Стармера одержала убедительную победу на всеобщих выборах в Великобритании 2024 года, получив необходимые места для формирования следующего правительства.
Прогнозируется, что в результате исторической победы Лейбористская партия сэра Кейра Стармера придет к власти с беспрецедентным большинством голосов, а Консервативная партия Риши Сунака столкнется с одним из худших поражений в своей истории.
По словам министра обороны Великобритании Гранта Шаппса, "причудливый" визит путина в Северную Корею сигнализирует о новой "оси тирании", которая работает над подрывом свобод.
Италия может предоставить Украине систему противовоздушной обороны Samp-T и ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow в рамках следующего пакета военной помощи.
Пекин отрицает обвинения Великобритании в поставках летальной помощи России для войны в Украине, осуждая обвинения как безосновательную клевету и подчеркивая свою позицию в отношении мира и диалога для решения конфликта.
Великобритания направляет Украине пакет военной помощи на сумму более 217 миллионов евро для усиления ее воздушной и морской обороны, включая радары ПВО, радиолокационные приманки, системы радиоэлектронной борьбы, малые катера и разведывательные беспилотники.
Нейтральные страны, которые пользуются защитой НАТО, но не являются ее членами, должны присоединиться к военному Альянсу, считает министр обороны Британии Грант Шаппс.
Министр обороны Великобритании Грант Шепс обвинил Китай в оказании или подготовке к оказанию летальной помощи россии для использования в войне против Украины, сославшись на данные американской и британской разведок.
Президенту рф не удастся полностью перевести российскую экономику на военные рельсы из-за нехватки рабочей силы, что делает невозможным долговременное ведение войны.
Великобритания объявила о том, что направила новый пакет военной помощи Украине, включающий 1 миллион боеприпасов, 80 ракет противовоздушной обороны и 20 бронированных десантных машин.
Две женщины были ранены в Харькове в результате российского обстрела, который повредил кладбище, центральный парк, кинотеатр, ресторан и автомобили.
Министр обороны Великобритании Грант Шаппс выразил уверенность в способности Украины отразить российское наступление на Харьковщине. Он призвал увеличить оборонные расходы в Европе для противодействия угрозе, которую представляет РФ.
Министр обороны Великобритании Грант Шаппс назвал "отчаянным" шагом рф высылку британского атташе по вопросам обороны министр обороны Великобритании из москвы, противопоставив его тому, что российский атташе в Великобритании действовал как шпион, тогда как британский атташе лишь представлял поддержку Великобритании Украине против незаконного вторжения рф.
Министр обороны Украины Рустем Умеров обсудил текущую ситуацию на поле боя и насущные потребности украинской армии с главой Минобороны Великобритании Грантом Шаппсом.
На выходных министры стран Балтии предупредили о риске воздушной катастрофы из-за глушения GPS, в котором обвиняют россию, после того, как два финских рейса были вынуждены развернуться на полпути из-за помех навигационным сигналам.
Италия, вместе с Великобританией и Францией, предоставила Украине крылатые ракеты Storm Shadow - важное оружие, которое может иметь значительное влияние, заявил министра обороны Британии Грант Шаппс.
Генеральный секретарь НАТО предупредил о российских шпионах в странах Альянса и призвал к бдительности, ссылаясь на недавние аресты подозреваемых российских агентов в Германии и Великобритании.
Пятерым мужчинам в Великобритании были предъявлены обвинения в преступной деятельности в пользу России, включая поджоги, мошенничество и попытку вербовки в пользу иностранной разведки, с подозрением на связь с ЧВК "Вагнера".
Великобритания рассматривает возможность отправить прототип лазерного оружия DragonFire в Украину до его запланированного развертывания в 2027 году, даже если оно не будет полностью доработано, чтобы ускорить процесс предоставления новых технологий для помощи украинской обороне.
Впервые за 100 лет британская армия отменила запрет на ношение бороды солдатами, разрешив офицерам и солдатам отращивать волосы на лице.
Британия призывает Европу продлить беспошлинный и неквотированный импорт из Украины на большинство товаров, чтобы защитить Украину от российского вторжения.
Великобритания не сможет воевать с россией более двух месяцев из-за нехватки необходимых ресурсов, считает заместитель начальника штаба обороны Роб Маговен.
Министр обороны Великобритании отрицает любые связи между Украиной и недавним терактом в москве, подчеркнув необходимость противостоять попыткам путина связать Украину с этим инцидентом.
Черноморский флот россии несет огромные потери из-за успешных ударов Украины, которая топит путинские корабли даже в оккупированном порту Севастополя.
Министр обороны Великобритании Грант Шаппс отменил свой запланированный визит в Одессу, Украина, из-за угрозы российской ракетной атаки после того, как британская разведка предупредила о том, что россияне узнали о плане его поездки.
россия, как считается, заглушила GPS-сигнал самолета ВВС Великобритании, на борту которого находился министр обороны страны, на 30 минут.
Лидеры Европейского Союза готовы ввести новые значительные санкции против Ирана на фоне сообщений о том, что Тегеран предоставил россии баллистические ракеты для использования против Украины.
Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин и Министр обороны Великобритании Грант Шаппс обсудили сотрудничество по оборонным проектам, включая потенциальное производство 105-мм гаубиц L119 компанией BAE Systems в Украине и сотрудничество с британскими оборонными аналитическими центрами.
Министр обороны Великобритании Грант Шаппс призвал мир поддержать Украину в войне против России во время своего визита в Киев, где он объявил о пакете помощи Украине на сумму 125 миллионов фунтов стерлингов, включая более 10 000 беспилотников.
Великобритания выделит 125 миллионов фунтов стерлингов на закупку более 10 000 беспилотников, включая ударные, разведывательные и морские беспилотники, для Украины у ведущих британских оборонных компаний.