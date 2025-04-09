Грант Шаппс

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 26908 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Прогнозируется, что в результате исторической победы Лейбористская партия сэра Кейра Стармера придет к власти с беспрецедентным большинством голосов, а Консервативная партия Риши Сунака столкнется с одним из худших поражений в своей истории.

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Визит путина в КНДР следует воспринимать как предупреждение - министр обороны Британии

По словам министра обороны Великобритании Гранта Шаппса, "причудливый" визит путина в Северную Корею сигнализирует о новой "оси тирании", которая работает над подрывом свобод.

Новости Мира • 19 июня, 10:38 • 15758 просмотра

В следующем пакете военной помощи Италия может передать Украине крылатые ракеты Storm Shadow - СМИ

Италия может предоставить Украине систему противовоздушной обороны Samp-T и ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow в рамках следующего пакета военной помощи.

Война • 18 июня, 09:55 • 36227 просмотра

"Безответственная клевета": Китай отверг обвинения Британии относительно передачи летальной помощи рф

Пекин отрицает обвинения Великобритании в поставках летальной помощи России для войны в Украине, осуждая обвинения как безосновательную клевету и подчеркивая свою позицию в отношении мира и диалога для решения конфликта.

политика • 23 мая, 17:42 • 53404 просмотра

Великобритания направляет Украине военный пакет на более 217 млн евро для усиления воздушной и морской обороны

Великобритания направляет Украине пакет военной помощи на сумму более 217 миллионов евро для усиления ее воздушной и морской обороны, включая радары ПВО, радиолокационные приманки, системы радиоэлектронной борьбы, малые катера и разведывательные беспилотники.

Война • 23 мая, 09:01 • 16515 просмотра

Нейтральные страны должны вступать в НАТО, если им нужна защита - министр обороны Британии

Нейтральные страны, которые пользуются защитой НАТО, но не являются ее членами, должны присоединиться к военному Альянсу, считает министр обороны Британии Грант Шаппс.

Новости Мира • 22 мая, 13:02 • 17938 просмотра

Министр обороны Британии заявил, что у разведки есть доказательства китайской летальной помощи россии

Министр обороны Великобритании Грант Шепс обвинил Китай в оказании или подготовке к оказанию летальной помощи россии для использования в войне против Украины, сославшись на данные американской и британской разведок.

Война • 22 мая, 11:53 • 29585 просмотра

"Тотальная мобилизация" экономики рф невозможна - министр обороны Британии

Президенту рф не удастся полностью перевести российскую экономику на военные рельсы из-за нехватки рабочей силы, что делает невозможным долговременное ведение войны.

Война • 20 мая, 14:03 • 20680 просмотра

Британия направила Украине новый пакет военной помощи: что туда входит

Великобритания объявила о том, что направила новый пакет военной помощи Украине, включающий 1 миллион боеприпасов, 80 ракет противовоздушной обороны и 20 бронированных десантных машин.

Война • 20 мая, 07:53 • 101376 просмотра

Из-за вражеского обстрела в Харькове пострадали две женщины

Две женщины были ранены в Харькове в результате российского обстрела, который повредил кладбище, центральный парк, кинотеатр, ресторан и автомобили.

Война • 19 мая, 17:57 • 52895 просмотра

Министр обороны Великобритании уверен, что Украина отразит российское наступление на Харьковщине

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс выразил уверенность в способности Украины отразить российское наступление на Харьковщине. Он призвал увеличить оборонные расходы в Европе для противодействия угрозе, которую представляет РФ.

политика • 19 мая, 17:05 • 62127 просмотра

Министр обороны Великобритании назвал высылку рф британского атташе "отчаянным" шагом

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс назвал "отчаянным" шагом рф высылку британского атташе по вопросам обороны министр обороны Великобритании из москвы, противопоставив его тому, что российский атташе в Великобритании действовал как шпион, тогда как британский атташе лишь представлял поддержку Великобритании Украине против незаконного вторжения рф.

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Умеров созвонился с главой Минобороны Британии: обсудили ситуацию на фронте и потребности ВСУ

Министр обороны Украины Рустем Умеров обсудил текущую ситуацию на поле боя и насущные потребности украинской армии с главой Минобороны Великобритании Грантом Шаппсом.

Война • 14 мая, 11:57 • 18226 просмотра

Страны Балтии предупреждают о риске катастроф из-за российского глушения GPS

На выходных министры стран Балтии предупредили о риске воздушной катастрофы из-за глушения GPS, в котором обвиняют россию, после того, как два финских рейса были вынуждены развернуться на полпути из-за помех навигационным сигналам.

Новости Мира • 29 апреля, 08:53 • 32397 просмотра

Италия присоединилась к поставкам Украине ракет Storm Shadow - министр обороны Британии

Италия, вместе с Великобританией и Францией, предоставила Украине крылатые ракеты Storm Shadow - важное оружие, которое может иметь значительное влияние, заявил министра обороны Британии Грант Шаппс.

Война • 28 апреля, 17:40 • 79289 просмотра

"Мы должны оставаться бдительными": Столтенберг предупредил о российских шпионах в странах Альянса

Генеральный секретарь НАТО предупредил о российских шпионах в странах Альянса и призвал к бдительности, ссылаясь на недавние аресты подозреваемых российских агентов в Германии и Великобритании.

политика • 26 апреля, 14:58 • 21879 просмотра

В Британии пятерых мужчин обвиняют в работе на российскую разведку: министр обороны Шаппс отреагировал

Пятерым мужчинам в Великобритании были предъявлены обвинения в преступной деятельности в пользу России, включая поджоги, мошенничество и попытку вербовки в пользу иностранной разведки, с подозрением на связь с ЧВК "Вагнера".

политика • 26 апреля, 13:41 • 18271 просмотра

Великобритания рассматривает возможность передать Украине прототип лазерного оружия DragonFire

Великобритания рассматривает возможность отправить прототип лазерного оружия DragonFire в Украину до его запланированного развертывания в 2027 году, даже если оно не будет полностью доработано, чтобы ускорить процесс предоставления новых технологий для помощи украинской обороне.

Война • 12 апреля, 10:11 • 107511 просмотра

В Британии солдатам впервые за 100 лет разрешили носить бороды

Впервые за 100 лет британская армия отменила запрет на ношение бороды солдатами, разрешив офицерам и солдатам отращивать волосы на лице.

Общество • 29 марта, 01:40 • 46204 просмотра

Шаппс призвал Европу продлить беспошлинную торговлю с Украиной, чтобы защитить ее от вторжения рф

Британия призывает Европу продлить беспошлинный и неквотированный импорт из Украины на большинство товаров, чтобы защитить Украину от российского вторжения.

Экономика • 27 марта, 11:46 • 30652 просмотра

Британские военные не смогли бы воевать с рф дольше двух месяцев - штаб обороны Британии

Великобритания не сможет воевать с россией более двух месяцев из-за нехватки необходимых ресурсов, считает заместитель начальника штаба обороны Роб Маговен.

Новости Мира • 27 марта, 09:05 • 107854 просмотра

Великобритания отрицает причастность Украины к теракту в москве

Министр обороны Великобритании отрицает любые связи между Украиной и недавним терактом в москве, подчеркнув необходимость противостоять попыткам путина связать Украину с этим инцидентом.

Война • 26 марта, 00:55 • 105822 просмотра

В Минобороны Британии отреагировали на поражение двух кораблей рф

Черноморский флот россии несет огромные потери из-за успешных ударов Украины, которая топит путинские корабли даже в оккупированном порту Севастополя.

Война • 24 марта, 16:29 • 89662 просмотра

Министр обороны Британии отменил визит в Одессу из-за угрозы ракетного обстрела - The Sunday Times

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс отменил свой запланированный визит в Одессу, Украина, из-за угрозы российской ракетной атаки после того, как британская разведка предупредила о том, что россияне узнали о плане его поездки.

Война • 17 марта, 07:05 • 61462 просмотра

россия "заглушила сигнал" самолета британских ВВС с министром обороны Британии Шаппсом - СМИ

россия, как считается, заглушила GPS-сигнал самолета ВВС Великобритании, на борту которого находился министр обороны страны, на 30 минут.

Война • 14 марта, 14:56 • 30462 просмотра

ЕС обдумает меры против Ирана из-за возможной передачи ракет россии - Reuters

Лидеры Европейского Союза готовы ввести новые значительные санкции против Ирана на фоне сообщений о том, что Тегеран предоставил россии баллистические ракеты для использования против Украины.

Война • 12 марта, 11:44 • 98293 просмотра

Камышин обсудил возможность производства в Украине гаубиц L119 с министром обороны Британии

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин и Министр обороны Великобритании Грант Шаппс обсудили сотрудничество по оборонным проектам, включая потенциальное производство 105-мм гаубиц L119 компанией BAE Systems в Украине и сотрудничество с британскими оборонными аналитическими центрами.

Война • 8 марта, 12:48 • 21369 просмотра

"Я в Киеве, чтобы бить тревогу": министр обороны Британии призвал мир усилить поддержку Украины

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс призвал мир поддержать Украину в войне против России во время своего визита в Киев, где он объявил о пакете помощи Украине на сумму 125 миллионов фунтов стерлингов, включая более 10 000 беспилотников.

Война • 8 марта, 11:15 • 105841 просмотра

Великобритания предоставит Украине более 10 тыс. беспилотников - Шаппс

Великобритания выделит 125 миллионов фунтов стерлингов на закупку более 10 000 беспилотников, включая ударные, разведывательные и морские беспилотники, для Украины у ведущих британских оборонных компаний.

Война • 7 марта, 19:50 • 60331 просмотра