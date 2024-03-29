В Британии солдатам впервые за 100 лет разрешили носить бороды

В Великобритании солдатам разрешили отращивать бороды - армия отменила 100-летний запрет на волосы на лице. Об этом сообщает The Telegraph, передает УНН.

Детали

Отмечается, что король, который является главнокомандующим, в четверг, 28 марта, подписал решение о разрешении как офицерам, так и солдатам носить бороды.

Новая политика вступит в силу уже 29 марта. Солдаты, которые находятся в пасхальном отпуске будут иметь время отрастить бороду, пока не работают, сообщает The Telegraph.

После пересмотра армейской политики в отношении внешнего вида и бороды генерал сэр Патрик Сандерс, глава армии, принял решение, что "политика в отношении внешнего вида изменится" после опроса военнослужащих, которые служат и резервистов.

Выводы показали, что "подавляющее большинство" считает, что армия должна изменить свою политику и позволить солдатам носить бороды.

Это произошло после того, как Грант Шеппс, министр обороны, сказал, что запрет бороды является "смешным", когда обсуждается кризис найма в армии.

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Этот шаг приведет армию в соответствие с Королевскими ВВС и Королевским флотом, которые уже разрешают полные бороды.

Однако военнослужащим сказали, что условия означают, что бороды должны быть "опрятными", поскольку стандарты в армии не должны снижаться.

Считается, что первоначальный запрет на бороду был введен для обеспечения однообразия внешнего вида.

Однако, поскольку армия испытывает трудности с наймом, она ищет способы содействовать инклюзивности и поощрять мужчин с бородой записываться.

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