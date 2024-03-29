В Британии солдатам впервые за 100 лет разрешили носить бороды

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
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Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

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МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
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МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
  •  108076 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  142960 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  140961 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  143820 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  152448 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Эксклюзив
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
26 марта 2024, 15:24  •  127297 просмотра

МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
26 марта 2024, 09:54  •  140000 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
26 марта 2024, 09:19  •  126653 просмотра

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20 марта 2024, 17:18  •  522040 просмотра

В Британии солдатам впервые за 100 лет разрешили носить бороды

Впервые за 100 лет британская армия отменила запрет на ношение бороды солдатами, разрешив офицерам и солдатам отращивать волосы на лице.

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В Британии солдатам впервые за 100 лет разрешили носить бороды

Концепция "железной дороги на Луне" получила поддержку правительства США

Правительство США одобрило развитие железнодорожной сети на Луне для поддержки будущих лунных баз и "лунной экономики" в течение следующего десятилетия.

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Концепция "железной дороги на Луне" получила поддержку правительства США

На Львовщине взрывы, работает ПВО

Системы противовоздушной обороны были активированы во Львовской области из-за сообщения об угрозе вражеских беспилотников, по словам официальных лиц, которые призвали к информационной тишине по оперативным соображениям.

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На Львовщине взрывы, работает ПВО

Министр обороны Швеции заявил о переговорах с Украиной о передаче истребителей Gripen

Министр обороны Швеции Пал Йонсон объявил о продолжающихся переговорах с Украиной относительно потенциальной передачи шведских истребителей Gripen после вступления в НАТО.

Война •   •  12097 просмотра
Министр обороны Швеции заявил о переговорах с Украиной о передаче истребителей Gripen

Бойца НГУ со служебным лабрадором не пустили в салон поезда: подробности инцидента

Боец Национальной гвардии был вынужден более 2,5 часов стоять в тамбуре поезда со своей служебной собакой лабрадором, поскольку его не пустили в вагон из-за больших размеров собаки, что вызвало скандал из-за устаревших правил перевозки животных в поездах в Украине.

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Бойца НГУ со служебным лабрадором не пустили в салон поезда: подробности инцидента

Международный суд ООН принял решение по Израилю

Международный суд ООН обязал Израиль обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи в Газу на фоне ухудшения условий жизни и предполагаемого геноцида против палестинцев.

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В Хмельницкой области раздаются взрывы

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В Хмельницкой области раздаются взрывы

В ЮАР автобус упал с моста, 45 погибших

Автобус, перевозивший пассажиров из Ботсваны, упал с моста в Южной Африке, что привело к гибели по меньшей мере 45 человек после того, как автобус загорелся.

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Ночная атака шахедами: на Днепропетровщине ранен мужчина

В результате ночной атаки российских беспилотников "Шахид" в Каменском районе Днепропетровской области был ранен мужчина, он госпитализирован в тяжелом состоянии.

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Ночная атака шахедами: на Днепропетровщине ранен мужчина

Reuters: британская компания разрабатывает для Украины беспилотники с РЭБ

Британская компания Evolve Dynamics разрабатывает для украинских военных беспилотники, устойчивые к радиоэлектронной борьбе, чтобы противостоять российской тактике глушения.

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Reuters: британская компания разрабатывает для Украины беспилотники с РЭБ