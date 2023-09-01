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Международный день стервятника, Всемирный день бороды. Что еще можно отметить 2 сентября

Международный день стервятника, Всемирный день бороды. Что еще можно отметить 2 сентября

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 сентября. УНН. Сегодня, 2 сентября, отмечается Международный день стервятника. Инициаторами события, которое традиционно проводится в первую субботу сентября, стали английский и южноафриканский фонды сохранения дикой природы, пишет УНН.

Главная цель этого события — информирование общества о необходимости существования в дикой природе грифов (стервятников).

Не все знают, что эти птицы являются важной частью экосистемы нашей планеты. Поедая туши мертвых животных, они защищают окружающую среду от распространения инфекционных болезней.

В настоящее время же главной угрозой для грифов является человеческая деятельность. Из 23 видов птиц, которые существуют в мире, 16 считаются полуисчезающими или уязвимыми к исчезновению. В Азии и Африке численность стервятников уменьшилась на 90 %.

Так же в первую субботу сентября отмечается Всемирный день бороды.
Сторонники этого события считают, что даже бриться в этот день — это презренное занятие.

В шведской деревне Донскборг в этот день всех безбородых мужчин выгоняют из города и заставляют проводить двадцать четыре часа в соседнем лесу.

Рекорд по самой длинной бороде в мире принадлежит Гансу Лангсету. На момент его смерти в 1927 году длина бороды Лангсета была более пяти метров.

Еще 2 сентября можно отметить День бекона. Праздник был основан в США в 2004 году, и быстро приобрел популярность во многих странах мира.

К этому событию различные производители предлагают свою продукцию именно со вкусом бекона.
И если к чипсам и орешков со вкусом бекона уже все привыкли, то именно благодаря именно этому дню с’появились майонез со вкусом бекона, и даже губная помада со вкусом бекона.

В Украине второе сентября — профессиональный праздник нотариусов. День нотариата был введен, согласно указу президента, в 2010 году.

По церковному календарю второе сентября — День памяти мученика Маманта.
Мамант родился в III веке в зажиточной христианской семье. Из-за преследования христиан родителей парня бросили в в’тюрьму, где они и умерли.

Воспитывала Маманта вдова-христианка. В юности он ушел в пустыню Кесарии, где построил небольшую церковь. По легенде, когда Мамант молился и читал Евангелие, слушать его приходили дикие звери.

О странном юноше и его непоколебимой вере в Господа узнал правитель и отправил к нему своих воинов. Маманта схватили, долго пытали и казнили.

Именины второго сентября празднуют Александр, Виктор, Владимир, Иван, Максим, Николай.

Украинские Национальные Новости

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