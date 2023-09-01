Міжнародний день стерв’ятника, Всесвітній ден бороди. Що ще можна відзначити 2 вересня

Головна мета цієї події — інформування суспільства про необхідність існування у дикій природі грифів (стерв’ятників).

Не всі знають, що ці птахи є важливою частиною екосистеми нашої планети. Поїдаючи туші мертвих тварин, вони захищають навколишнє середовище від розповсюдження інфекційних хвороб.

Нині ж головною загрозою для грифів є людська діяльність. Із 23 видів птахів, які існують у світі, 16 вважаються напівзниклими або вразливими до зникнення. В Азії та Африці чисельність стерв’ятників зменшилась на 90 %.

Так само у першу суботу вересня відзначається Всесвітній день бороди.

Прихильники цієї події вважають, що навіть голитися у цей день — це презирливе заняття.

У шведському селі Донскборг у цей день всіх безбородих чоловіків виганяють з міста і змушують проводити двадцять чотири години в сусідньому лісі.

Рекорд з найдовшої бороди в світі належить Гансу Лангсету. На момент його смерті в 1927 році довжина бороди Лангсета була більше п’яти метрів.

Ще 2 вересня можна відзначити День бекону. Свято було започатковано у США у 2004 році, та швидко набуло популярності у багатьох країнах світу.

До цієї події різноманітні виробники пропонують свою продукцію саме зі смаком беконом.

І якщо до чіпсів та горішків зі смаком бекону вже усі звикли, то саме завдяки саме цьому дню з’явилися майонез зі смаком бекону, і навіть губна помада зі смаком бекону.

В Україні друге вересня — професійне свято нотаріусів. День нотаріату був запроваджений, згідно указу президента, у 2010 році.

За церковним календарем друге вересня — День пам’яті мученика Маманта.

Мамант народився у ІІІ столітті у заможній християнській родині. Через переслідування християн батьків хлопця кинули до в’язниці, де вони і померли.

Виховала Маманта вдова-християнка. У юності він пішов до пустелі Кесарії, де збудував невеличку церкву. За легендою, коли Мамант молився та читав Євангеліє, слухати його приходили дикі звірі.

Про дивного юнака та його непохитну віру у Господа дізнався правитель і відправив до нього своїх воїнів. Маманта схопили, довго катували і стратили.

Іменини другого вересня святкують Олександр, Віктор, Володимир, Іван, Максим, Микола.