Великобритания отрицает причастность Украины к теракту в москве

Министр обороны Великобритании отвергает любые связи между Украиной и последним терактом в москве. Об этом сообщает Sky News, передает УНН.

Детали

В своем заявлении перед депутатами Министр обороны Великобритании Грант Шаппс отметил, что никакой связи между Украиной и терактом, который произошел в подмосковном "Крокус Сити Холл", нет.

Министр подчеркнул необходимость противостоять попыткам президента рф путина связать Украину с этим инцидентом.

Также теневой министр обороны Джон Хили, отвечая на вопрос об обороне, отметил, что это нападение в москве не должно быть использовано кремлем как оправдание для незаконной войны в Украине.

Напомним,

За теракт, который произошел 22 марта 2024 года в подмосковном "Крокус Сити Холл", ответственность взяла на себя террористическая организация ИГИЛ.

Белый дом о теракте в "Крокусе": никакой связи с Украиной, это кремлевская пропаганда