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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Великобритания отрицает причастность Украины к теракту в москве

Великобритания отрицает причастность Украины к теракту в москве

Киев  •  УНН

26 марта 2024, 00:55  •  644 просмотра

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Министр обороны Великобритании отрицает любые связи между Украиной и недавним терактом в москве, подчеркнув необходимость противостоять попыткам путина связать Украину с этим инцидентом.

Министр обороны Великобритании отвергает любые связи между Украиной и последним терактом в москве. Об этом сообщает Sky News, передает УНН.

Детали

В своем заявлении перед депутатами Министр обороны Великобритании Грант Шаппс отметил, что никакой связи между Украиной и терактом, который произошел в подмосковном "Крокус Сити Холл", нет.

Министр подчеркнул необходимость противостоять попыткам президента рф путина связать Украину с этим инцидентом.

Также теневой министр обороны Джон Хили, отвечая на вопрос об обороне, отметил, что это нападение в москве не должно быть использовано кремлем как оправдание для незаконной войны в Украине.

Напомним,

За теракт, который произошел 22 марта 2024 года в подмосковном "Крокус Сити Холл", ответственность взяла на себя террористическая организация ИГИЛ.

Белый дом о теракте в "Крокусе": никакой связи с Украиной, это кремлевская пропаганда25 марта 2024, 19:30 • 20436 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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