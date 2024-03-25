Белый дом о теракте в "Крокусе": никакой связи с Украиной, это кремлевская пропаганда

Попытки Кремля связать теракт в москве с Украиной являются предсказуемыми. Таким образом путин хочет оправдать свою агрессию против украинского народа. Но Киев не имеет никакого отношения к событиям 22 марта. Об этом заявил советник Белого Дома по вопросам коммуникаций в сфере нацбезопасности Джон Кирби, отвечая на вопросы журналистов во время брифинга, передает УНН со ссылкой на "Голос Америки".

"Никого не должно удивлять то, что путин и его приспешники в кремле пытаются найти способ приписать это Украине. Здесь нет связи с Украиной. Это была атака, осуществленная оперативниками ИГИЛ-К и точка, конец предложения, конец истории, - никакой связи с Украиной. Это еще одна кремлевская пропаганда. Они делают все возможное, чтобы связать это со своими действиями в Украине, чтобы наскрести какое-то оправдание длительного насилия и издевательств, которые они совершают против украинского народа уже более двух лет", - сказал Кирби журналистам.

Советник Белого Дома отверг потенциальную возможность совместной борьбы Вашингтона и москвы против ИГИЛ в ближайшем будущем. Он отметил, что США были обязаны поделиться имеющейся информацией о запланированном теракте, а теперь очередь москвы комментировать почему этот теракт в конце концов состоялся.

"Сотрудничества в сфере безопасности между россией и Соединенными Штатами не будет, если это то, о чем вы спрашиваете. Мы были обязаны предупредить их и предоставить информацию, которой мы владели и которой они явно не имели. Мы это сделали. Пусть теперь они комментируют, что они сделали или не сделали с этой информацией. Но очевидно, что запланированный теракт состоялся", - пояснил чиновник.

Кирби также подчеркнул, что кроме высшего руководства рф, официальный Вашингтон также публично предупредил об угрозе американцев, находящихся на территории России.

"Мы действительно предупреждали Россию в начале марта о запланированном теракте. Мы также обнародовали публичное предупреждение для американцев в России, еще 7-го марта. Мы также заявили, что ИГИЛ несет полную ответственность за это нападение", - отмечает Кирби.

По словам представителя Белого дома, американская разведка активно следит за действиями ИГИЛ, но по состоянию на сейчас, не видит угроз для США.

"Именно из-за активного наблюдения за ИГИЛ мы смогли предупредить россиян о потенциальной террористической атаке. Сейчас мы не видим никакой серьезной угрозы со стороны ИГИЛ для американской родины. Мы не видим непосредственной реальной угрозы для родины (США ред.) со стороны ИГИЛ. Но мы не относимся к этому легкомысленно и ежедневно продолжаем мониторинг".

Кроме официальных заявлений американской разведки, боевики ИГИЛ также публично заявили о своей ответственности за теракт 22-го марта.