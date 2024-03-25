Белый дом о теракте в "Крокусе": никакой связи с Украиной, это кремлевская пропаганда

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
  •  103584 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
  •  107918 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
24 марта 2024, 16:50  •  159333 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
24 марта 2024, 13:30  •  153645 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

Эксклюзив
Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
24 марта 2024, 09:52  •  153504 просмотра

Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период

Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  215228 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
22 марта 2024, 14:44  •  180947 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
22 марта 2024, 11:19  •  176869 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
21 марта 2024, 17:52  •  172883 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  140472 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

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Белый дом о теракте в "Крокусе": никакой связи с Украиной, это кремлевская пропаганда

Белый дом отверг попытки россии связать московский теракт с Украиной, заявив, что он был совершен боевиками ИГИЛ-К, которые не имеют никакого отношения к Киеву.

Война •   •  10994 просмотра
Белый дом о теракте в "Крокусе": никакой связи с Украиной, это кремлевская пропаганда

Крупнейшая геомагнитная буря повлекла за собой световое шоу во время южного сияния - фото

Сильная геомагнитная буря на Солнце вызвала эффектное проявление южного сияния (Aurora Australis), которое было видно в Новой Зеландии и на юге Австралии: яркие красные и зеленые цвета озаряли небо перед восходом солнца.

Новости Мира •   •  8992 просмотра
Крупнейшая геомагнитная буря повлекла за собой световое шоу во время южного сияния - фото

Малыш об атаке на НПЗ рф: СБУ работает над перекрытием "кислорода" путину

СБУ провела успешные атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, сократив экспорт нефтепродуктов на треть и перекрыв ключевой источник поступлений в военный бюджет путина.

Война •   •  12009 просмотра
Малыш об атаке на НПЗ рф: СБУ работает над перекрытием "кислорода" путину

Взрыв прогремел в Днепре - СМИ

В Днепре прогремел взрыв, который, по сообщениям Telegram-каналов, был вероятно вызван сбитием разведывательного беспилотника, хотя власти пока ничего не комментируют.

Война •   •  11311 просмотра
Взрыв прогремел в Днепре - СМИ

Умеров и Сырский встретились с делегатами Европарламента, говорили о войне с РФ и поддержке Украины

Министр обороны Украины Умеров и Главнокомандующий Сырский встретились с делегацией Европейского парламента в Киеве, обсудив увеличение военной помощи, приоритетные потребности, такие как системы противовоздушной обороны, артиллерия, а также продолжение тренировок для украинских войск. ЕС подтвердил непоколебимую поддержку Украины в борьбе с российской агрессией.

Война •   •  13253 просмотра
Умеров и Сырский встретились с делегатами Европарламента, говорили о войне с РФ и поддержке Украины

В ск рф заявляют, что задержанные якобы назвали заказчиков теракта в "Крокусе"

Четырем исполнителям теракта в "Крокусе" были предъявлены обвинения, они признались и назвали заказчиков и соучастников, что привело к еще трем арестам за предоставление автомобилей, квартир и денег, заявляют в ск рф.

политика •   •  13627 просмотра
В ск рф заявляют, что задержанные якобы назвали заказчиков теракта в "Крокусе"

Руководитель Boeing Дэвид Калхун покидает компанию из-за проблем с важным самолетом 737 Max

Генеральный директор Boeing Дэвид Калхун уйдет в отставку в 2024 году из-за проблем с качеством производства самолетов 737 Max.

Новости Мира •   •  12562 просмотра
Руководитель Boeing Дэвид Калхун покидает компанию из-за проблем с важным самолетом 737 Max

НГУ показали как бойцы "Азов" уничтожают вражескую технику дронами от UNITED24

Первый видеоотчет показывает беспилотники, приобретенные в рамках операции "Единство-2": новогодние фейерверки уничтожают вражескую технику вместе с десантом с помощью тепловизионной оптики, благодаря средствам, собранным UNITED24, фондом "Вернись живым" и monobank на 5000 беспилотников FPV.

Война •   •  15180 просмотра
НГУ показали как бойцы "Азов" уничтожают вражескую технику дронами от UNITED24

Украина призывает ЕС поставить системы Patriot на фоне российских ракетных ударов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал ЕС предоставить Украине дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot и другие, способные сбивать баллистические ракеты, для защиты от ежедневных ракетных ударов россии.

Война •   •  17360 просмотра
Украина призывает ЕС поставить системы Patriot на фоне российских ракетных ударов

В Испании суд отменил решение о блокировке Telegram

Испанский суд отменил свое предыдущее решение о блокировке Telegram, приостановив действие приказа о блокировке до получения отчета полиции с объяснением особенностей сервиса и того, как блокировка может повлиять на его пользователей.

Новости Мира •   •  14084 просмотра
В Испании суд отменил решение о блокировке Telegram