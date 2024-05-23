Великобритания направляет Украине военный пакет на более 217 млн евро для усиления воздушной и морской обороны

В Украину направляется военный пакет помощи от Великобритании стоимостью 150 миллионов фунтов стерлингов (более 217 млн евро) для усиления воздушной и морской обороны. По словам министра обороны Гранта Шаппса, новый пакет поможет защитить инфраструктуру Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Sun.

Детали

Как отмечается, Великобритания и ее союзники передают радары ПВО, радиолокационные ложные объекты и системы радиоэлектронной борьбы на сумму 70 миллионов фунтов стерлингов.

Также на небольшие катера, разведывательные беспилотники и надводные корабли без экипажа выделяется 80 миллионов фунтов стерлингов.

Международный фонд для Украины предоставляет жизненно важную поддержку Вооруженным силам Украины, чтобы удовлетворить их насущные потребности в средствах. Она включает в себя больше систем противовоздушной обороны для защиты украинского гражданского населения и инфраструктуры, а также морские средства для укрепления военно-морских сил - заявил Грант Шаппс.

Напомним

11 мая Великобритания объявила, что предоставит Украине крупнейший пакет военной помощи на 500 млн фунтов, а также боеприпасы, ракеты и бронеавтомобили.