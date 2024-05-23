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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Великобритания направляет Украине военный пакет на более 217 млн евро для усиления воздушной и морской обороны

Великобритания направляет Украине военный пакет на более 217 млн евро для усиления воздушной и морской обороны

Киев  •  УНН

23 мая 2024, 09:01  •  5191 просмотра

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Великобритания направляет Украине пакет военной помощи на сумму более 217 миллионов евро для усиления ее воздушной и морской обороны, включая радары ПВО, радиолокационные приманки, системы радиоэлектронной борьбы, малые катера и разведывательные беспилотники.

В Украину направляется военный пакет помощи от Великобритании стоимостью 150 миллионов фунтов стерлингов (более 217 млн евро) для усиления воздушной и морской обороны. По словам министра обороны Гранта Шаппса, новый пакет поможет защитить инфраструктуру Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Sun.

Детали 

Как отмечается, Великобритания и ее союзники передают радары ПВО, радиолокационные ложные объекты и системы радиоэлектронной борьбы на сумму 70 миллионов фунтов стерлингов.

Также на небольшие катера, разведывательные беспилотники и надводные корабли без экипажа выделяется 80 миллионов фунтов стерлингов.

Международный фонд для Украины предоставляет жизненно важную поддержку Вооруженным силам Украины, чтобы удовлетворить их насущные потребности в средствах. Она включает в себя больше систем противовоздушной обороны для защиты украинского гражданского населения и инфраструктуры, а также морские средства для укрепления военно-морских сил

- заявил Грант Шаппс.

Напомним 

11 мая Великобритания объявила, что предоставит Украине крупнейший пакет военной помощи на 500 млн фунтов, а также боеприпасы, ракеты и бронеавтомобили. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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ministerstvo-oboroni-velikobritaniyaМинистерство обороны (Великобритания)
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
grant-shappsГрант Шаппс
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
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