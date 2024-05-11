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Британія оголосила про передачу Україні найбільшого пакету військової допомоги на 500 млн фунтів

Британія оголосила про передачу Україні найбільшого пакету військової допомоги на 500 млн фунтів

Київ • УНН

 • 28435 перегляди

Велика Британія надасть Україні найбільший пакет військової допомоги на суму 500 мільйонів фунтів стерлінгів, включаючи 4 мільйони боєприпасів, понад 1600 ракет та 400 транспортних засобів, серед яких 160 бронемашин "Хаскі".

Велика Британія надасть Україні найбільший пакет військової допомоги на 500 млн фунтів, а також боєприпаси, ракети та бронеавтомобілі. Про це повідомляє Міністерство оборони Британії, передає УНН.

Велика Британія надає найбільший в історії пакет військової допомоги Україні. Окрім 500 мільйонів фунтів стерлінгів військового фінансування, Великобританія надає життєво важливе обладнання 

- йдеться в повідомленні.
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Зазначається, що Британія надасть ще 4 млн боєприпасів, понад 1600 ракет та 400 транспортних засобів, включаючи 160 автомобілів Husky.

Нагадаємо

У США оголосили про надання додаткової безпекової допомоги для задоволення критично важливих потреб України.

Павло Башинський

Павло Башинський

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