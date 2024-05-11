Британія оголосила про передачу Україні найбільшого пакету військової допомоги на 500 млн фунтів
Київ • УНН
Велика Британія надасть Україні найбільший пакет військової допомоги на суму 500 мільйонів фунтів стерлінгів, включаючи 4 мільйони боєприпасів, понад 1600 ракет та 400 транспортних засобів, серед яких 160 бронемашин "Хаскі".
Велика Британія надасть Україні найбільший пакет військової допомоги на 500 млн фунтів, а також боєприпаси, ракети та бронеавтомобілі. Про це повідомляє Міністерство оборони Британії, передає УНН.
Велика Британія надає найбільший в історії пакет військової допомоги Україні. Окрім 500 мільйонів фунтів стерлінгів військового фінансування, Великобританія надає життєво важливе обладнання
Зазначається, що Британія надасть ще 4 млн боєприпасів, понад 1600 ракет та 400 транспортних засобів, включаючи 160 автомобілів Husky.
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У США оголосили про надання додаткової безпекової допомоги для задоволення критично важливих потреб України.