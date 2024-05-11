Британия объявила о передаче Украине крупнейшего пакета военной помощи на 500 млн фунтов

Великобритания предоставит Украине крупнейший пакет военной помощи на 500 млн фунтов, а также боеприпасы, ракеты и бронеавтомобили. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании, передает УНН.

Великобритания предоставляет крупнейший в истории пакет военной помощи Украине. Кроме 500 миллионов фунтов стерлингов военного финансирования, Великобритания предоставляет жизненно важное оборудование - говорится в сообщении.

Отмечается, что Великобритания предоставит еще 4 млн боеприпасов, более 1600 ракет и 400 транспортных средств, включая 160 автомобилей Husky.

Напомним,

В США объявили о предоставлении дополнительной помощи по безопасности для удовлетворения критически важных потребностей Украины.