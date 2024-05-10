Нові HIMARS, бронетехніка та ракети для ППО: США розкрили вміст нового пакета військової допомоги Україні
Київ • УНН
Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму 400 мільйонів доларів, що включає засоби протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси, бронетехніку та протитанкову зброю.
Сьогодні, 10 травня, у США оголосило про надання додаткової безпекової допомоги для задоволення критично важливих потреб України. Про це пише УНН з посиланням на Міністерство оборони США.
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Зазначається, що це вже 57 транш обладнання яке адміністрація Байдена надасть Україні з запасів Міністерства оборони, починаючи з серпня 2021 року.
Цей пакет президентських повноважень (PDA) оцінюється в 400 мільйонів доларів і включає засоби для забезпечення найбільш нагальних потреб України на полі бою, зокрема засоби протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси, бронемашини та протитанкові засоби
Зокрема, в цьому пакеті допомоги Україна отримає:
- Додаткові боєприпаси для систем протиповітряної оборони Patriot;
- Додаткові боєприпаси для комплексів NASAMS;
- ПЗРК Stinger;
- Обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет і радарів з українськими системами;
- Додаткові системи HIMARS та боєприпаси;
- 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;
- 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;
- бойові машини піхоти Bradley;
- бронетранспортери M113;
- MRAPи;
- причепи для перевезення важкого обладнання;
- причепи для перевезення важкого обладнання;
- ПТРК TOW;
- високоточні авіаційні боєприпаси;
- протитанкові системи Javelin та AT-4;
- високошвидкісні протирадіолокаційні ракети HARM;
- стрілецька зброя та додаткові боєприпаси до стрілецької зброї і гранати;
- прибережні та річкові патрульні катери;
- вибухові засоби та обладнання для розмінування;
- засоби хімічного, біологічного, радіологічного, ядерного захисту; та запасні частини, навчальні боєприпаси, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.
Нагадаємо
Сьогодні, 10 травня, США оголосили про виділення Україні чергового пакету військової допомоги на 400 млн доларів.
США оголосять про нові партії допомоги Україні протягом наступних кількох тижнів, — Держдеп09.05.24, 23:20 • 59933 перегляди