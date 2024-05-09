США оголосять про нові партії допомоги Україні протягом наступних кількох тижнів, — Держдеп

Сполучені Штати планують нові партії допомоги Україні найближчим часом – про це заявив речник Державного департаменту Метью Міллер на брифінгу 9 травня у відповідь на запитання про пріоритети США в підтримці Києва, передає УНН.

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Що ми можемо зробити як партнери, так це підтримати їх у військовому та економічному плані, а головне — поставити їх на ноги. Можу запевнити, що протягом наступних кількох тижнів буде зроблено ще більше оголошень