США оголосять про нові партії допомоги Україні протягом наступних кількох тижнів, — Держдеп
Київ • УНН
За словами речника Державного департаменту, США планують оголосити про нові поставки допомоги Україні в найближчі тижні.
Сполучені Штати планують нові партії допомоги Україні найближчим часом – про це заявив речник Державного департаменту Метью Міллер на брифінгу 9 травня у відповідь на запитання про пріоритети США в підтримці Києва, передає УНН.
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Що ми можемо зробити як партнери, так це підтримати їх у військовому та економічному плані, а головне — поставити їх на ноги. Можу запевнити, що протягом наступних кількох тижнів буде зроблено ще більше оголошень
Він вказав на те, що Вашингтон вже ухвалив низку рішень щодо цього, і нагадав про нещодавно ухвалені додаткові грошові надходження.
Я можу запевнити, що буде більше оголошень у найближчі кілька тижнів
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