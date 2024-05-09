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США оголосять про нові партії допомоги Україні протягом наступних кількох тижнів, — Держдеп

США оголосять про нові партії допомоги Україні протягом наступних кількох тижнів, — Держдеп

Київ • УНН

 • 59933 перегляди

За словами речника Державного департаменту, США планують оголосити про нові поставки допомоги Україні в найближчі тижні.

Сполучені Штати планують нові партії допомоги Україні найближчим часом – про це заявив речник Державного департаменту Метью Міллер на брифінгу 9 травня у відповідь на запитання про пріоритети США в підтримці Києва, передає УНН.

Деталі

Що ми можемо зробити як партнери, так це підтримати їх у військовому та економічному плані, а головне — поставити їх на ноги. Можу запевнити, що протягом наступних кількох тижнів буде зроблено ще більше оголошень

сказав речник Держдепартаменту

Він вказав на те, що Вашингтон вже ухвалив низку рішень щодо цього, і нагадав про нещодавно ухвалені додаткові грошові надходження.

Я можу запевнити, що буде більше оголошень у найближчі кілька тижнів

додав речник Держдепартаменту.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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