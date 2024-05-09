США объявят о новых партиях помощи Украине в течение следующих нескольких недель, - Госдеп

Соединенные Штаты планируют новые партии помощи Украине в ближайшее время - об этом заявил представитель Государственного департамента Мэтью Миллер на брифинге 9 мая в ответ на вопрос о приоритетах США в поддержке Киева, передает УНН.

Детали

Что мы можем сделать как партнеры, так это поддержать их в военном и экономическом плане, а главное - поставить их на ноги. Могу заверить, что в течение следующих нескольких недель будет сделано еще больше объявлений сказал представитель Госдепартамента

Он указал на то, что Вашингтон уже принял ряд решений по этому поводу, и напомнил о недавно принятых дополнительных денежных поступлениях.

Я могу заверить, что будет больше объявлений в ближайшие несколько недель добавил представитель Госдепартамента.

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