Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
США объявят о новых партиях помощи Украине в течение следующих нескольких недель, - Госдеп
В оккупированном Мариуполе прогремели взрывы: что известно
Суперфиналистка "МастерШеф" поделилась рецептом вкусного пудинга из остатков пасок
В Одесской области взорвали морскую мину, которую вынесло на побережье
Зеленский провел важный видеоразговор с президентом Еврокомиссии. В центре внимания Саммит мира
Нападают на активистов и пишут на офисах и авто "враги нации": в Грузии взялись за оппозиционеров, выступающих против закона об иноагентах
В Берлине задержали десять человек на акциях к 9 мая
Готовим на июнь следующий этап сближения с Евросоюзом: Зеленский ожидает начала переговоров о вступлении Украины
Заместитель главы МИД Украины встретился с президентом Польши: обсудили военную помощь
Киевский апелляционный суд признал незаконным предписание НАПК в отношении и.о. главы КСУ Головатого
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Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины
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По словам представителя Государственного департамента, США планируют объявить о новых поставках помощи Украине в ближайшие недели.
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В оккупированном Мариуполе прогремели взрывы, а оккупационные каналы сообщили о "дыме" и "повреждениях" в центре города.
Суперфиналистка "МастерШеф" поделилась рецептом вкусного пудинга из остатков пасок
Суперфиналистка 12 сезона "МастерШеф" Ольга Рябенко поделилась рецептом приготовления вкусного хлебного пудинга из остатков пасок.
В Одесской области взорвали морскую мину, которую вынесло на побережье
Морская мина, выбросившаяся на побережье в Одесской области, была обезврежена контролируемым взрывом в ночь на 9 мая, сообщили в Южном военном округе Вооруженных сил Украины.
Зеленский провел важный видеоразговор с президентом Еврокомиссии. В центре внимания Саммит мира
Президент Зеленский обсудил подготовку к Глобальному саммиту мира с президентом Еврокомиссии фон дер Ляйен, которая подтвердила участие.
Нападают на активистов и пишут на офисах и авто "враги нации": в Грузии взялись за оппозиционеров, выступающих против закона об иноагентах
Против оппозиционных активистов и НПО, которые протестовали против противоречивого грузинского закона об "иностранных агентах", были применены насильственные нападения и тактика запугивания.
В Берлине задержали десять человек на акциях к 9 мая
Десять человек были задержаны на митингах 9 мая в Берлине за такие нарушения, как использование георгиевских лент и оскорбления полицейских.
Готовим на июнь следующий этап сближения с Евросоюзом: Зеленский ожидает начала переговоров о вступлении Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает утверждения переговорной базы и фактического начала переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз в июне, что ознаменует следующий этап сближения с ЕС.
Заместитель главы МИД Украины встретился с президентом Польши: обсудили военную помощь
Во время визита в Польшу первый заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Сибига передал президенту Польши Анджею Дуде благодарность от президента Зеленского за военную помощь Польше и обсудил вопросы укрепления обороноспособности Украины против российской агрессии.
Киевский апелляционный суд признал незаконным предписание НАПК в отношении и.о. главы КСУ Головатого
Киевский апелляционный административный суд признал незаконным предписание НАПК в отношении и. о. Председателя Конституционного Суда Украины Сергея Головатого, отменив предыдущее решение суда и закрыв дело за отсутствием состава административного правонарушения.