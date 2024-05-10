Новые HIMARS, бронетехника и ракеты для ПВО: США раскрыли содержимое нового пакета военной помощи Украине

Сегодня, 10 мая, в США объявило о предоставлении дополнительной помощи по безопасности для удовлетворения критически важных потребностей Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство обороны США.

Детали

Отмечается, что это уже 57 транш оборудования которое администрация Байдена предоставит Украине из запасов Министерства обороны, начиная с августа 2021 года.

Этот пакет президентских полномочий (PDA) оценивается в 400 миллионов долларов и включает средства для обеспечения наиболее насущных потребностей Украины на поле боя, в частности средства противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы, бронемашины и противотанковые средства - заявили в Пентагоне.

В частности, в этом пакете помощи Украина получит:

Дополнительные боеприпасы для систем противовоздушной обороны Patriot;

Дополнительные боеприпасы для комплексов NASAMS;



ПЗРК "Стингер";



Оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров с украинскими системами;



Дополнительные системы HIMARS и боеприпасы;



155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;



155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;



боевые машины пехоты Bradley;



бронетранспортеры M113;



MRAPи;



прицепы для перевозки тяжелого оборудования;



прицепы для перевозки тяжелого оборудования;



ПТРК TOW;



высокоточные авиационные боеприпасы;



противотанковые системы Javelin и AT-4;



высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM;



стрелковое оружие и дополнительные боеприпасы к стрелковому оружию и гранаты;



прибрежные и речные патрульные катера;



взрывчатые средства и оборудование для разминирования;



средства химической, биологической, радиологической, ядерной защиты; и запасные части, учебные боеприпасы, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.



Напомним,

Сегодня, 10 мая, США объявили о выделении Украине очередного пакета военной помощи на 400 млн долларов.

США объявят о новых партиях помощи Украине в течение следующих нескольких недель, - Госдеп