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Британія направляє Україні військовий пакет на понад 217 млн євро для посилення повітряної та морської оборони

Британія направляє Україні військовий пакет на понад 217 млн євро для посилення повітряної та морської оборони

Київ • УНН

 • 16513 перегляди

Велика Британія надсилає Україні пакет військової допомоги на суму понад 217 мільйонів євро для посилення її повітряної та морської оборони, включаючи радари ППО, радіолокаційні приманки, системи радіоелектронної боротьби, малі катери та розвідувальні безпілотники.

В Україну направляється військовий пакет допомоги від Великої Британії вартістю 150 мільйонів фунтів стерлінгів ( понад 217 млн євро) для посилення повітряної та морської оборони. За словами міністра оборони Гранта Шаппса, новий пакет допоможе захистити інфраструктуру України. Про це УНН повідомляє із посиланням на The Sun.

Деталі 

Як зазначається, Велика Британія та її союзники передають радари ППО, радіолокаційні хибні об'єкти і системи радіоелектронної боротьби на суму 70 мільйонів фунтів стерлінгів.

Також на невеликі катери, розвідувальні безпілотники і надводні кораблі без екіпажу виділяється 80 мільйонів фунтів стерлінгів.

Міжнародний фонд для України надає життєво важливу підтримку Збройним силам України, щоб задовольнити їхні нагальні потреби в коштах. Вона включає в себе більше систем протиповітряної оборони для захисту українського цивільного населення та інфраструктури, а також морські засоби для зміцнення військово-морських сил

- заявив Грант Шаппс.

Нагадаємо 

11 травня Велика Британія оголосила, що надасть Україні найбільший пакет військової допомоги на 500 млн фунтів, а також боєприпаси, ракети та бронеавтомобілі. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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