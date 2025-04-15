Грант Шаппс

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 21173 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 139872 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 129660 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 127502 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 129480 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 193515 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76949 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164153 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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Вибори у Великій Британії: Лейбористська партія офіційно перемогла, Сунак взяв відповідальність за поразку

Лейбористська партія Кіра Стармера здобула переконливу перемогу на всезагальних виборах у Великій Британії 2024 року, отримавши необхідні місця для формування наступного уряду.

Новини Світу • 5 липня, 06:00 • 14230 перегляди

Опитування віддають лейбористам переконливу ​​перемогу на виборах у Великій Британії - FT

Прогнозується, що в результаті історичної перемоги Лейбористська партія сера Кейра Стармера прийде до влади з безпрецедентною більшістю голосів, а Консервативна партія Ріші Сунака зіткнеться з однією з найгірших поразок в своїй історії.

Новини Світу • 4 липня, 13:00 • 17612 перегляди

Візит путіна до КНДР слід сприймати як попередження - міністр оборони Британії

За словами міністра оборони Великої Британії Гранта Шаппса, "химерний" візит путіна до Північної Кореї сигналізує про нову "вісь тиранії", яка працює над підривом свобод.

Новини Світу • 19 червня, 10:38 • 15759 перегляди

У наступному пакеті військової допомоги Італія може передати Україні крилаті ракети Storm Shadow - ЗМІ

Італія може надати Україні систему протиповітряної оборони Samp-T та ракети дальнього радіуса дії Storm Shadow в рамках наступного пакета військової допомоги.

Війна • 18 червня, 09:55 • 36228 перегляди

"Безвідповідальний наклеп": Китай відкинув звинувачення Британії щодо передачі летальної допомоги рф

Пекін заперечує звинувачення Великої Британії у постачанні летальної допомоги росії для війни в Україні, засуджуючи звинувачення як безпідставний наклеп і підкреслюючи свою позицію щодо миру і діалогу для вирішення конфлікту.

Політика • 23 травня, 17:42 • 53404 перегляди

Британія направляє Україні військовий пакет на понад 217 млн євро для посилення повітряної та морської оборони

Велика Британія надсилає Україні пакет військової допомоги на суму понад 217 мільйонів євро для посилення її повітряної та морської оборони, включаючи радари ППО, радіолокаційні приманки, системи радіоелектронної боротьби, малі катери та розвідувальні безпілотники.

Війна • 23 травня, 09:01 • 16515 перегляди

Нейтральні країни повинні вступати в НАТО, якщо їм потрібен захист - міністр оборони Британії

Нейтральні країни, які користуються захистом НАТО, але не є її членами, повинні приєднатися до військового Альянсу, вважає міністр оборони Британії Грант Шаппс.

Новини Світу • 22 травня, 13:02 • 17938 перегляди

Міністр оборони Британії заявив, що у розвідки є докази китайської летальної допомоги росії

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс звинуватив Китай у наданні або підготовці до надання летальної допомоги росії для використання у війні проти України, пославшись на дані американської та британської розвідок.

Війна • 22 травня, 11:53 • 29585 перегляди

"Тотальна мобілізація" економіки рф неможлива - міністр оборони Британії

Президенту рф не вдасться повністю перевести російську економіку на воєнні рейки через брак робочої сили, що унеможливлює довготривале ведення війни.

Війна • 20 травня, 14:03 • 20680 перегляди

Британія спрямувала Україні новий пакет військової допомоги: що туди входить

Велика Британія оголосила про те, що спрямувала новий пакет військової допомоги Україні, що включає 1 мільйон боєприпасів, 80 ракет протиповітряної оборони та 20 броньованих десантних машин.

Війна • 20 травня, 07:53 • 101376 перегляди

Через ворожий обстріл у Харкові постраждали дві жінки

Дві жінки були поранені в Харкові внаслідок російського обстрілу, який пошкодив кладовище, центральний парк, кінотеатр, ресторан та автомобілі.

Війна • 19 травня, 17:57 • 52895 перегляди

Міністр оборони Великої Британії впевнений, що Україна відіб’є російський наступ на Харківщині

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс висловив упевненість у здатності України відбити російський наступ на Харківщині. Він закликав збільшити оборонні витрати в Європі для протидії загрозі, яку становить рф.

Політика • 19 травня, 17:05 • 62127 перегляди

Міністр оборони Великої Британії назвав висилку рф британського аташе "відчайдушним" кроком

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс назвав "відчайдушним" кроком рф висилання британського аташе з питань оборони міністр оборони Великої Британії з Москви, протиставивши його тому, що російський аташе у Великій Британії діяв як шпигун, тоді як британський аташе лише представляв підтримку Великої Британії Україні проти незаконного вторгнення рф.

Політика • 16 травня, 22:12 • 101232 перегляди

Умєров зідзвонився із главою Міноборони Британії: обговорили ситуацію на фронті та потреби ЗСУ

Міністр оборони України Рустем Умеров обговорив поточну ситуацію на полі бою та нагальні потреби української армії з главою Міноборони Великої Британії Грантом Шаппсом.

Війна • 14 травня, 11:57 • 18226 перегляди

Країни Балтії попереджають про ризик катастроф через російське глушіння GPS

На вихідних міністри країн Балтії попередили про ризик повітряної катастрофи через глушіння GPS, в якому звинувачують Росію, після того, як два фінських рейси були змушені розвернутися на півдорозі через перешкоди навігаційним сигналам.

Новини Світу • 29 квітня, 08:53 • 32398 перегляди

Італія долучилася до постачань Україні ракет Storm Shadow - міністр оборони Британії

Італія, разом з Великою Британією і Францією, надала Україні крилаті ракети Storm Shadow - важливу зброю, яка може мати значний вплив, заявив міністра оборони Британії Грант Шаппс.

Війна • 28 квітня, 17:40 • 79290 перегляди

"Ми повинні залишатися пильними": Столтенберг попередив про російських шпигунів в країнах Альянсу

Генеральний секретар НАТО попередив про російських шпигунів у країнах Альянсу і закликав до пильності, посилаючись на нещодавні арешти підозрюваних російських агентів у Німеччині і Великобританії.

Політика • 26 квітня, 14:58 • 21879 перегляди

У Британії п'ятьох чоловіків звинувачують у роботі на російську розвідку: міністр оборони Шаппс відреагував

П'ятьом чоловікам у Великій Британії були пред'явлені звинувачення у злочинній діяльності на користь росії, включаючи підпали, шахрайство і спробу вербування на користь іноземної розвідки, з підозрою на зв'язок з ПВК "Вагнера".

Політика • 26 квітня, 13:41 • 18271 перегляди

Велика Британія розглядає можливість передати Україні прототип лазерної зброї DragonFire

Велика Британія розглядає можливість надіслати прототип лазерної зброї DragonFire в Україну до її запланованого розгортання у 2027 році, навіть якщо вона не буде повністю доопрацьована, щоб прискорити процес надання нових технологій для допомоги українській обороні.

Війна • 12 квітня, 10:11 • 107511 перегляди

У Британії солдатам вперше за 100 років дозволили носити бороди

Вперше за 100 років британська армія скасувала заборону на носіння бороди солдатами, дозволивши офіцерам і солдатам відрощувати волосся на обличчі.

Суспільство • 29 березня, 01:40 • 46204 перегляди

Шаппс закликав Європу продовжити безмитну торгівлю з Україною, щоб захистити її від вторгнення рф

Британія закликає Європу продовжити безмитний і неквотований імпорт з України на більшість товарів, щоб захистити Україну від російського вторгнення.

Економіка • 27 березня, 11:46 • 30653 перегляди

Британські військові не змогли б воювати з рф довше ніж два місяці - штаб оборони Британії

Велика Британія не зможе воювати з росією більше двох місяців через брак необхідних ресурсів, вважає заступник начальника штабу оборони Роб Маговен.

Новини Світу • 27 березня, 09:05 • 107854 перегляди

Великобританія заперечує причетність України до теракту в москві

Міністр оборони Великої Британії заперечив будь-які зв'язки між Україною та нещодавнім терактом у москві, наголосивши на необхідності протистояти спробам путіна пов'язати Україну з цим інцидентом.

Війна • 26 березня, 00:55 • 105822 перегляди

В Міноборони Британії відреагували на ураження двох кораблів рф

Чорноморський флот росії зазнає величезних втрат через успішні удари України, яка топить путінські кораблі навіть в окупованому порту Севастополя.

Війна • 24 березня, 16:29 • 89662 перегляди

Міністр оборони Британії скасував візит до Одеси через загрозу ракетного обстрілу – The Sunday Times

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс скасував свій запланований візит до Одеси, Україна, через загрозу російської ракетної атаки після того, як британська розвідка попередила про те, що росіяни дізналися про план його поїздки.

Війна • 17 березня, 07:05 • 61462 перегляди

росія "заглушила сигнал" літака британських ВПС із міністром оборони Британії Шаппсом - ЗМІ

росія, як вважається, заглушила GPS-сигнал літака ВПС Великої Британії, на борту якого перебував міністр оборони країни, на 30 хвилин.

Війна • 14 березня, 14:56 • 30462 перегляди

ЄС обміркує заходи проти Ірану через можливу передачу ракет росії - Reuters

Лідери Європейського Союзу готові запровадити нові значні санкції проти Ірану на тлі повідомлень про те, що Тегеран надав росії балістичні ракети для використання проти України.

Війна • 12 березня, 11:44 • 98293 перегляди

Камишін обговорив можливість виробництва в Україні гаубиць L119 з міністром оборони Британії

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин та Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс обговорили співпрацю щодо оборонних проектів, включаючи потенційне виробництво 105-мм гаубиць L119 компанією BAE Systems в Україні та співпрацю з британськими оборонними аналітичними центрами.

Війна • 8 березня, 12:48 • 21369 перегляди

"Я в Києві, щоб бити на сполох": міністр оборони Британії закликав світ посилити підтримку України

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс закликав світ підтримати Україну у війні проти росії під час свого візиту до Києва, де він оголосив про пакет допомоги Україні на суму 125 мільйонів фунтів стерлінгів, включаючи понад 10 000 безпілотників.

Війна • 8 березня, 11:15 • 105841 перегляди

Велика Британія надасть Україні понад 10 тис. безпілотників - Шаппс

Велика Британія виділить 125 мільйонів фунтів стерлінгів на закупівлю понад 10 000 безпілотників, включаючи ударні, розвідувальні та морські безпілотники, для України у провідних британських оборонних компаній.

Війна • 7 березня, 19:50 • 60332 перегляди