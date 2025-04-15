"Я в Києві, щоб бити на сполох": міністр оборони Британії закликав світ посилити підтримку України

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс закликав світ підтримати Україну у війні проти росії під час свого візиту до Києва, де він оголосив про пакет допомоги Україні на суму 125 мільйонів фунтів стерлінгів, включаючи понад 10 000 безпілотників.