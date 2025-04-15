Лейбористська партія Кіра Стармера здобула переконливу перемогу на всезагальних виборах у Великій Британії 2024 року, отримавши необхідні місця для формування наступного уряду.
Прогнозується, що в результаті історичної перемоги Лейбористська партія сера Кейра Стармера прийде до влади з безпрецедентною більшістю голосів, а Консервативна партія Ріші Сунака зіткнеться з однією з найгірших поразок в своїй історії.
За словами міністра оборони Великої Британії Гранта Шаппса, "химерний" візит путіна до Північної Кореї сигналізує про нову "вісь тиранії", яка працює над підривом свобод.
Італія може надати Україні систему протиповітряної оборони Samp-T та ракети дальнього радіуса дії Storm Shadow в рамках наступного пакета військової допомоги.
Пекін заперечує звинувачення Великої Британії у постачанні летальної допомоги росії для війни в Україні, засуджуючи звинувачення як безпідставний наклеп і підкреслюючи свою позицію щодо миру і діалогу для вирішення конфлікту.
Велика Британія надсилає Україні пакет військової допомоги на суму понад 217 мільйонів євро для посилення її повітряної та морської оборони, включаючи радари ППО, радіолокаційні приманки, системи радіоелектронної боротьби, малі катери та розвідувальні безпілотники.
Нейтральні країни, які користуються захистом НАТО, але не є її членами, повинні приєднатися до військового Альянсу, вважає міністр оборони Британії Грант Шаппс.
Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс звинуватив Китай у наданні або підготовці до надання летальної допомоги росії для використання у війні проти України, пославшись на дані американської та британської розвідок.
Президенту рф не вдасться повністю перевести російську економіку на воєнні рейки через брак робочої сили, що унеможливлює довготривале ведення війни.
Велика Британія оголосила про те, що спрямувала новий пакет військової допомоги Україні, що включає 1 мільйон боєприпасів, 80 ракет протиповітряної оборони та 20 броньованих десантних машин.
Дві жінки були поранені в Харкові внаслідок російського обстрілу, який пошкодив кладовище, центральний парк, кінотеатр, ресторан та автомобілі.
Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс висловив упевненість у здатності України відбити російський наступ на Харківщині. Він закликав збільшити оборонні витрати в Європі для протидії загрозі, яку становить рф.
Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс назвав "відчайдушним" кроком рф висилання британського аташе з питань оборони міністр оборони Великої Британії з Москви, протиставивши його тому, що російський аташе у Великій Британії діяв як шпигун, тоді як британський аташе лише представляв підтримку Великої Британії Україні проти незаконного вторгнення рф.
Міністр оборони України Рустем Умеров обговорив поточну ситуацію на полі бою та нагальні потреби української армії з главою Міноборони Великої Британії Грантом Шаппсом.
На вихідних міністри країн Балтії попередили про ризик повітряної катастрофи через глушіння GPS, в якому звинувачують Росію, після того, як два фінських рейси були змушені розвернутися на півдорозі через перешкоди навігаційним сигналам.
Італія, разом з Великою Британією і Францією, надала Україні крилаті ракети Storm Shadow - важливу зброю, яка може мати значний вплив, заявив міністра оборони Британії Грант Шаппс.
Генеральний секретар НАТО попередив про російських шпигунів у країнах Альянсу і закликав до пильності, посилаючись на нещодавні арешти підозрюваних російських агентів у Німеччині і Великобританії.
П'ятьом чоловікам у Великій Британії були пред'явлені звинувачення у злочинній діяльності на користь росії, включаючи підпали, шахрайство і спробу вербування на користь іноземної розвідки, з підозрою на зв'язок з ПВК "Вагнера".
Велика Британія розглядає можливість надіслати прототип лазерної зброї DragonFire в Україну до її запланованого розгортання у 2027 році, навіть якщо вона не буде повністю доопрацьована, щоб прискорити процес надання нових технологій для допомоги українській обороні.
Вперше за 100 років британська армія скасувала заборону на носіння бороди солдатами, дозволивши офіцерам і солдатам відрощувати волосся на обличчі.
Британія закликає Європу продовжити безмитний і неквотований імпорт з України на більшість товарів, щоб захистити Україну від російського вторгнення.
Велика Британія не зможе воювати з росією більше двох місяців через брак необхідних ресурсів, вважає заступник начальника штабу оборони Роб Маговен.
Міністр оборони Великої Британії заперечив будь-які зв'язки між Україною та нещодавнім терактом у москві, наголосивши на необхідності протистояти спробам путіна пов'язати Україну з цим інцидентом.
Чорноморський флот росії зазнає величезних втрат через успішні удари України, яка топить путінські кораблі навіть в окупованому порту Севастополя.
Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс скасував свій запланований візит до Одеси, Україна, через загрозу російської ракетної атаки після того, як британська розвідка попередила про те, що росіяни дізналися про план його поїздки.
росія, як вважається, заглушила GPS-сигнал літака ВПС Великої Британії, на борту якого перебував міністр оборони країни, на 30 хвилин.
Лідери Європейського Союзу готові запровадити нові значні санкції проти Ірану на тлі повідомлень про те, що Тегеран надав росії балістичні ракети для використання проти України.
Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин та Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс обговорили співпрацю щодо оборонних проектів, включаючи потенційне виробництво 105-мм гаубиць L119 компанією BAE Systems в Україні та співпрацю з британськими оборонними аналітичними центрами.
Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс закликав світ підтримати Україну у війні проти росії під час свого візиту до Києва, де він оголосив про пакет допомоги Україні на суму 125 мільйонів фунтів стерлінгів, включаючи понад 10 000 безпілотників.
Велика Британія виділить 125 мільйонів фунтів стерлінгів на закупівлю понад 10 000 безпілотників, включаючи ударні, розвідувальні та морські безпілотники, для України у провідних британських оборонних компаній.