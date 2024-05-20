"Тотальна мобілізація" економіки рф неможлива - міністр оборони Британії

президенту рф володимир путіну не вдасться "тотально" перевести економіку на воєнні рейки. Так міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс прокоментував звіт розвідки країни, у якому йшлося, що в росії через війну можуть повернути трудовий обов'язок. Про це УНН повідомляє із посиланням на допис Шаппса у соцмережі X.

"Тотальна мобілізація економіки путіним просто неможлива", - написав Шаппс.

Міністр оборони Британії зауважив, що президент рф знає про це.

"Якщо всі союзники виконають обіцянку Великої Британії підтримувати Україну протягом наступних 6 років, ми зможемо скористатися цією слабкістю і унеможливити для російської економіки підтримувати військові зусилля", - додав Шаппс.

Контекст

У новому звіті Міноборони Великої Британії йдеться, що в росії через війну в Україні, мобілізацію та еміграцію частини працездатного населення відчувається дефіцит робочої сили. Щоб розв'язувати цю проблему, в російському парламенті розглядають можливість внесення поправок до трудового законодавства, ​​згідно з яким росіян можуть переміщати в ті регіони, де не вистачає робітників.