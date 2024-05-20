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"Тотальна мобілізація" економіки рф неможлива - міністр оборони Британії

"Тотальна мобілізація" економіки рф неможлива - міністр оборони Британії

Київ • УНН

 • 20675 перегляди

Президенту рф не вдасться повністю перевести російську економіку на воєнні рейки через брак робочої сили, що унеможливлює довготривале ведення війни.

президенту рф володимир путіну не вдасться "тотально" перевести економіку на воєнні рейки. Так міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс прокоментував звіт розвідки країни, у якому йшлося, що в росії через війну можуть повернути трудовий обов'язок. Про це УНН повідомляє із посиланням на допис Шаппса у соцмережі X.

"Тотальна мобілізація економіки путіним просто неможлива", - написав Шаппс. 

Міністр оборони Британії зауважив, що президент рф знає про це.

"Якщо всі союзники виконають обіцянку Великої Британії підтримувати Україну протягом наступних 6 років, ми зможемо скористатися цією слабкістю і унеможливити для російської економіки підтримувати військові зусилля", - додав Шаппс. 

Контекст 

У новому звіті Міноборони Великої Британії йдеться, що в росії через війну в Україні, мобілізацію та еміграцію частини працездатного населення відчувається дефіцит робочої сили. Щоб розв'язувати цю проблему, в російському парламенті розглядають можливість внесення поправок до трудового законодавства, ​​згідно з яким росіян можуть переміщати в ті регіони, де не вистачає робітників. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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