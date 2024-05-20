Британська розвідка: в росії через війну можуть повернути трудовий обов'язок
Київ • УНН
Через дефіцит робочої сили, спричинений війною в Україні росія розглядає можливість внесення змін до трудового законодавства, щоб дозволити тимчасове переміщення працівників у райони з дефіцитом робочої сили за їхньою згодою.
В росії через війну в Україні, мобілізацію та еміграцію частини працездатного населення відчувається дефіцит робочої сили. Щоб розв'язувати цю проблему, в російському парламенті розглядають можливість внесення поправок до трудового законодавства, згідно з яким росіян можуть переміщати в ті регіони, де не вистачає робітників. Про це ідеться у новому звіті Міноборони Великої Британії на основі розвідданих, пише УНН.
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У звіті британської розвідки йдеться, що нині росія відчуває дефіцит робочої сили, який стає серйозною проблемою в деяких галузях. За оцінками російського ЗМІ "Известия", у 2023 році в росії не вистачало 4,8 мільйона працівників. Як приклад, російська транспортно-логістична галузь не змогла заповнити 25% вакансій водіїв вантажівок у 2023 році.
Нестача робочої сили принаймні частково спричинена війною росії в Україні, яка призвела до мобілізації частини працездатного населення та еміграції деяких кваліфікованих фахівців та еміграції деяких кваліфікованих фахівців, які бажають уникнути призову
Зазначається, що останнім часом нестача робочої сили посилилася обмеженнями на працевлаштування мігрантів, введеними після теракту ІДІЛ-К у москві 22 березня 2024 року.
"Через брак робочої сили група російських парламентаріїв розглядає можливість внесення поправок до Трудового кодексу рф. Якщо їх ухвалять, це означатиме, що надлишкова робоча сила може бути переміщена під нагляд держави на місце роботи, де не вистачає робочої сили", - вважають у Міноборони Британії.
За даними британської розвідки, переміщення матиме тимчасовий характер, і працівники переводитимуться тільки за їхньою згодою. Проте, хоча це і не примус, але потенційний крок до мобілізації робочої сили, додали у Міноборони Британії.
Британська розвідка: відставка шойгу з посади міністра оборони рф не матиме змін у ході війни в Україні17.05.24, 13:16 • 13644 перегляди