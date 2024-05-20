Британская разведка: в россии из-за войны могут вернуть трудовую повинность

В россии из-за войны в Украине, мобилизации и эмиграции части трудоспособного населения ощущается дефицит рабочей силы. Чтобы решить эту проблему, в российском парламенте рассматривают возможность внесения поправок в трудовое законодательство, согласно которому россиян могут перемещать в те регионы, где не хватает рабочих. Об этом говорится в новом отчете Минобороны Великобритании на основе разведданных, пишет УНН.

Детали

В отчете британской разведки говорится, что сейчас россия испытывает дефицит рабочей силы, который становится серьезной проблемой в некоторых отраслях. По оценкам российского СМИ "Известия", в 2023 году в россии не хватало 4,8 миллиона работников. В качестве примера, российская транспортно-логистическая отрасль не смогла заполнить 25% вакансий водителей грузовиков в 2023 году.

Нехватка рабочей силы по крайней мере частично вызвана войной России в Украине, которая привела к мобилизации части трудоспособного населения и эмиграции некоторых квалифицированных специалистов и эмиграции некоторых квалифицированных специалистов, желающих избежать призыва - говорится в отчете британской разведки.

Отмечается, что в последнее время нехватка рабочей силы усилилась ограничениями на трудоустройство мигрантов, введенными после теракта ИГИЛ-К в москве 22 марта 2024 года.

"Из-за нехватки рабочей силы группа российских парламентариев рассматривает возможность внесения поправок в трудовой кодекс рф. Если их примут, это будет означать, что избыточная рабочая сила может быть перемещена под надзор государства на место работы, где не хватает рабочей силы", - считают в Минобороны Великобритании.

По данным британской разведки, перемещение будет иметь временный характер, и работники будут переводиться только с их согласия. Однако, хотя это и не принуждение, но потенциальный шаг к мобилизации рабочей силы, добавили в Минобороны Великобритании.

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