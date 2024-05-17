Британская разведка: отставка шойгу с должности министра обороны рф не будет иметь изменений в ходе войны в Украине

Разведка Великобритании не предусматривает изменений в ходе войны в Украине со стороны россии после отставки сергея шойгу с должности министра обороны рф. Об этом УНН сообщает со ссылкой на обзор Минобороны Великобритании.

Детали

Разведка отмечает, что андрей белоусов, который заменил сергея шойгу на посту министра обороны рф, профессиональный экономист без военного опыта. С января 2020 года он занимал должность первого вице-премьера, а до этого работал помощником президента по экономическим вопросам.

Вероятно, что его назначение направлено на обеспечение большей эффективности в расходах на оборону и более тесной координации между оборонными отраслями и потребностями вооруженных сил россии, - говорится в сообщении.

Также они предполагают, что для белоусова это назначение, вероятно, станет чрезвычайно сложной задачей, учитывая высокий уровень коррупции в российском минобороны и армии.

Смена министра обороны вряд ли окажет значительное немедленное влияние на ведение российской войны в Украине. Поскольку путин также объявил, что не будет изменений в отношении руководящих должностей в Генеральном штабе вооруженных сил россии, текущий российский подход к войне, вероятно, не изменится, - добавили аналитики.

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