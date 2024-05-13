Новый министр обороны россии сделал первый публичный комментарий после назначения путиным

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Воздушные силы предупредили о ракете курсом на Винницкую область
Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупредили о вражеской ракете из Николаевской области, которая направлялась в Винницкую область на фоне общенациональной воздушной тревоги из-за взлета российского МиГ-31К.
Зеленский на днях посетит Испанию для подписания соглашения по безопасности - СМИ
Зеленский посетит Испанию, чтобы подписать с Мадридом двустороннее соглашение о безопасности, которое обеспечит долгосрочную военную поддержку Украины и сотрудничество в сфере обороны, разведки, санкций против России и преследования военных преступлений.
лавров пригрозил "готовностью" рф к решению вопроса Украины на поле боя с Западом
россия угрожает военной эскалацией в Украине, если Запад вмешается на поле боя, отвергая будущие мирные переговоры как "ультиматум".
Правительство Германии отвергает идею о создании НАТО бесполетной зоны над Украиной
Правительство Германии отвергает призывы к НАТО ввести бесполетную зону над Украиной, ссылаясь на риск эскалации конфликта.
Нетрезвый курьер службы доставки еды на скутере врезался в бус в Киеве, один человек в реанимации - прокуратура
31-летний курьер на скутере столкнулся с микроавтобусом, в результате чего серьезно травмировал пассажира и себя, и был уведомлен о подозрении за нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения.
Рада, вероятно, на ближайшем заседании рассмотрит вопрос назначения министров - Корниенко
Вице-спикер Верховной Рады Корниенко объявил, что назначения министров, в том числе тех, кто сейчас исполняет обязанности, могут быть рассмотрены на следующей парламентской сессии.
Военнослужащего будут судить за продажу авто, которые волонтеры передали на нужды ВСУ
Военный планировал незаконно продать три автомобиля, ввезенные из-за границы как гуманитарная помощь для Вооруженных сил Украины, за 13 600 долларов США, но был задержан сотрудниками Государственного бюро расследований во время получения денег от покупателя.
Оккупанты несут потери на Харьковщине, 42-я бригада подтверждает уничтожение полсотни захватчиков за сутки
Украинские военные за сутки уничтожили более 50 российских оккупантов вблизи населенных пунктов Пилино, Глубокое и Лукьянец Харьковской области.
Силы ПВО на Юге уничтожили вражеские "Орлан-10" и "Ланцет"
12 мая силы противовоздушной обороны уничтожили вражеский разведывательный БПЛА "Орлан-10" в Одесской области и ударный БПЛА "Ланцет" в Херсонской области.