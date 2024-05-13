Новый министр обороны россии сделал первый публичный комментарий после назначения путиным

Новоназначенный министр обороны россии андрей белоусов в своем первом публичном комментарии в должности заявил, что российские солдаты нуждаются в улучшении доступа к жилью, больницам и социальным льготам. Об этом он сказал в понедельник, выступая перед комитетом по обороне и безопасности верхней палаты парламента совета федерации, сообщает Reuters со ссылкой на росСМИ, пишет УНН.

Детали

российские СМИ цитируют слова белоусова о том, что вокруг выплаты помощи военнослужащим слишком много бюрократии. Также существуют проблемы с жильем и медицинским обслуживанием.

"Я считаю, что это беззаконие, когда участников "специальной военной операции"(войны-ред.), которые возвращаются в отпуск, гонят из гражданских медучреждений в больницы, которые часто просто переполнены. Этот вопрос надо решать", - сказал Белоусов.

Reuters отмечает, что высказывания белоусова, который не имеет военного образования, как представляется, призваны продемонстрировать военнослужащим, что он понимает их проблемы и будет работать над улучшением их условий.

Напомним

путин предложил назначить андрея белоусова новым министром обороны вместо сергея шойгу.

шойгу же назначили на должность секретаря совбеза рф.