Новый министр обороны россии сделал первый публичный комментарий после назначения путиным

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
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Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
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Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

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И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
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И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

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В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  158080 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

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Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  207650 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

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Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  213779 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

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У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  205366 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

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Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  159681 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

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"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  151837 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

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"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  131235 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  211774 просмотра
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10 мая 2024, 07:39  •  258839 просмотра
Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

10 мая 2024, 06:49  •  260924 просмотра
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Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные

9 мая 2024, 14:50  •  269781 просмотра
Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

9 мая 2024, 10:03  •  281393 просмотра

Новый министр обороны россии сделал первый публичный комментарий после назначения путиным

Новый министр обороны россии андрей белоусов в своем первом публичном комментарии заявил, что российским солдатам нужен лучший доступ к жилью, больницам и социальным выплатам.

Новости Мира •   •  7395 просмотра
Новый министр обороны россии сделал первый публичный комментарий после назначения путиным

Воздушные силы предупредили о ракете курсом на Винницкую область

Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупредили о вражеской ракете из Николаевской области, которая направлялась в Винницкую область на фоне общенациональной воздушной тревоги из-за взлета российского МиГ-31К.

Война •   •  8359 просмотра
Воздушные силы предупредили о ракете курсом на Винницкую область

Зеленский на днях посетит Испанию для подписания соглашения по безопасности - СМИ

Зеленский посетит Испанию, чтобы подписать с Мадридом двустороннее соглашение о безопасности, которое обеспечит долгосрочную военную поддержку Украины и сотрудничество в сфере обороны, разведки, санкций против России и преследования военных преступлений.

политика •   •  9823 просмотра
Зеленский на днях посетит Испанию для подписания соглашения по безопасности - СМИ

лавров пригрозил "готовностью" рф к решению вопроса Украины на поле боя с Западом

россия угрожает военной эскалацией в Украине, если Запад вмешается на поле боя, отвергая будущие мирные переговоры как "ультиматум".

Война •   •  12208 просмотра
лавров пригрозил "готовностью" рф к решению вопроса Украины на поле боя с Западом

Правительство Германии отвергает идею о создании НАТО бесполетной зоны над Украиной

Правительство Германии отвергает призывы к НАТО ввести бесполетную зону над Украиной, ссылаясь на риск эскалации конфликта.

Война •   •  13224 просмотра
Правительство Германии отвергает идею о создании НАТО бесполетной зоны над Украиной

Нетрезвый курьер службы доставки еды на скутере врезался в бус в Киеве, один человек в реанимации - прокуратура

31-летний курьер на скутере столкнулся с микроавтобусом, в результате чего серьезно травмировал пассажира и себя, и был уведомлен о подозрении за нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения.

Киев •   •  12588 просмотра
Нетрезвый курьер службы доставки еды на скутере врезался в бус в Киеве, один человек в реанимации - прокуратура

Рада, вероятно, на ближайшем заседании рассмотрит вопрос назначения министров - Корниенко

Вице-спикер Верховной Рады Корниенко объявил, что назначения министров, в том числе тех, кто сейчас исполняет обязанности, могут быть рассмотрены на следующей парламентской сессии.

политика •   •  14817 просмотра
Рада, вероятно, на ближайшем заседании рассмотрит вопрос назначения министров - Корниенко

Военнослужащего будут судить за продажу авто, которые волонтеры передали на нужды ВСУ

Военный планировал незаконно продать три автомобиля, ввезенные из-за границы как гуманитарная помощь для Вооруженных сил Украины, за 13 600 долларов США, но был задержан сотрудниками Государственного бюро расследований во время получения денег от покупателя.

Криминал и ЧП •   •  13167 просмотра
Военнослужащего будут судить за продажу авто, которые волонтеры передали на нужды ВСУ

Оккупанты несут потери на Харьковщине, 42-я бригада подтверждает уничтожение полсотни захватчиков за сутки

Украинские военные за сутки уничтожили более 50 российских оккупантов вблизи населенных пунктов Пилино, Глубокое и Лукьянец Харьковской области.

Война •   •  14713 просмотра
Оккупанты несут потери на Харьковщине, 42-я бригада подтверждает уничтожение полсотни захватчиков за сутки

Силы ПВО на Юге уничтожили вражеские "Орлан-10" и "Ланцет"

12 мая силы противовоздушной обороны уничтожили вражеский разведывательный БПЛА "Орлан-10" в Одесской области и ударный БПЛА "Ланцет" в Херсонской области.

Война •   •  14379 просмотра
Силы ПВО на Юге уничтожили вражеские "Орлан-10" и "Ланцет"