Новий міністр оборони росії зробив перший публічний коментар після призначення путіним
Київ • УНН
Новий міністр оборони росії андрій бєлоусов у своєму першому публічному коментарі заявив, що російським солдатам потрібен кращий доступ до житла, лікарень і соціальних виплат.
Новопризначений міністр оборони росії андрій бєлоусов у своєму першому публічному коментарі на посаді заявив, що російські солдати потребують поліпшення доступу до житла, лікарень і соціальних пільг. Про це він сказав у понеділок, виступаючи перед комітетом з оборони і безпеки верхньої палати парламенту ради федерації, повідомляє Reuters із посиланням на росЗМІ, пише УНН.
Деталі
російські ЗМІ цитують слова бєлоусова про те, що навколо виплати допомоги військовослужбовцям занадто багато бюрократії. Також існують проблеми з житлом і медичним обслуговуванням.
"Я вважаю, що це беззаконня, коли учасників "спеціальної військової операції"(війни-ред.), які повертаються у відпустку, женуть із цивільних медустанов до лікарень, які часто просто переповнені. Це питання треба вирішувати", - сказав бєлоусов.
Reuters зазначає, що висловлювання бєлоусова, який не має військової освіти, як видається, покликані продемонструвати військовослужбовцям, що він розуміє їхні проблеми і буде працювати над поліпшенням їхніх умов.
Нагадаємо
путін запропонував призначити андрія бєлоусова новим міністром оборони замість сергія шойгу.
шойгу ж призначили на посаду секретаря радбезу рф.