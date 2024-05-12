путін призначив шойгу новим секретарем радбезу рф, звільнивши патрушева
Київ • УНН
путін звільнив патрушева з посади секретаря ради безпеки рф і призначив на його місце шойгу.
путін звільнив патрушева з посади секретаря радбезу рф. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.
Деталі
За останньою інформацією, путін призначив шойгу на посаду секретаря радбезу рф, звільнивши патрушева.
Нагадаємо
путін запропонував призначити нового міністра оборони замість шойгу.
путін пропонує призначити бєлоусова на посаду нового міністра оборони рф замість шойгу12.05.24, 21:32 • 52658 переглядiв