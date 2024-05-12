путін пропонує призначити бєлоусова на посаду нового міністра оборони рф замість шойгу
Київ • УНН
путін пропонує призначити андрія бєлоусова новим міністром оборони замість сергія шойгу.
путін запропонував призначити нового міністра оборони замість шойгу. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.
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Президент терористичної країни путін запропонував призначити андрія бєлоусова на пост міністра оборони рф замість шойгу.
За інформацією, в останньому складі кабінету міністрів рф андрій бєлоусов обіймав посаду першого заступника голови уряду.
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