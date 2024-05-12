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путін пропонує призначити бєлоусова на посаду нового міністра оборони рф замість шойгу

путін пропонує призначити бєлоусова на посаду нового міністра оборони рф замість шойгу

Київ • УНН

 • 52658 перегляди

путін пропонує призначити андрія бєлоусова новим міністром оборони замість сергія шойгу.

путін запропонував призначити нового міністра оборони замість шойгу. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.

Деталі

Президент терористичної країни путін запропонував призначити андрія бєлоусова на пост міністра оборони рф замість шойгу.

За інформацією, в останньому складі кабінету міністрів рф андрій бєлоусов обіймав посаду першого заступника голови уряду.

Новина доповнюється.

путін блефує щодо використання ядерної зброї - глава МЗС Литви12.05.24, 16:44 • 36684 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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