путин предлагает назначить белоусова на должность нового министра обороны рф вместо шойгу

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  129236 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  187055 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  197777 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  194765 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  158205 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  151204 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  130877 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  133246 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
8 мая 2024, 09:32  •  122254 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  168229 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

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путин предлагает назначить белоусова на должность нового министра обороны рф вместо шойгу

путин предлагает назначить андрея белоусова новым министром обороны вместо сергея шойгу.

политика •   •  3600 просмотра
путин предлагает назначить белоусова на должность нового министра обороны рф вместо шойгу

На фронте произошло 146 боевых столкновений, Силы обороны отбили 112 атак россиян на девяти направлениях - Генштаб

Вооруженные силы Украины отразили 112 российских атак на девяти участках фронта, при этом самые тяжелые бои шли на Покровском направлении, где было отражено 30 атак, говорится в вечерней сводке Генерального штаба.

Война •   •  4728 просмотра
На фронте произошло 146 боевых столкновений, Силы обороны отбили 112 атак россиян на девяти направлениях - Генштаб

Вражеская ракета движется в направлении Полтавщины

Военно-воздушные Силы Украины информируют о ракете, которая движется через Сумскую область в направлении Полтавской области.

Война •   •  6900 просмотра
Вражеская ракета движется в направлении Полтавщины

Президент Грузии предложила отсрочить дату вступления в силу закона об "иноагентах"

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в очередной раз призвала правящую партию "Грузинская мечта" отозвать закон об "иноагентах". Также глава страны озвучила альтернативное предложение: отложить дату вступления в силу закона до 1 ноября, после того, как в стране пройдут парламентские выборы.

Новости Мира •   •  8989 просмотра
Президент Грузии предложила отсрочить дату вступления в силу закона об "иноагентах"

Посол Греции ушла с инаугурации нового президента Северной Македонии

Посол Греции покинула инаугурацию нового президента Северной Македонии в знак протеста после того, как во время присяги она назвала страну просто "Македония", нарушив соглашение между двумя странами.

Новости Мира •   •  11567 просмотра
Посол Греции ушла с инаугурации нового президента Северной Македонии

Продолжаются жестокие бои на значительной части пограничной полосы: Зеленский о ситуации на Харьковщине

Ожесточенные бои продолжаются на значительной части приграничной полосы в Харьковской области, поскольку российские оккупанты пытаются закрепиться в некоторых оккупированных селах для дальнейшего продвижения, тогда как украинские войска удерживают свои позиции и наносят врагу потери, говорится в отчете президента Зеленского.

Война •   •  13939 просмотра
Продолжаются жестокие бои на значительной части пограничной полосы: Зеленский о ситуации на Харьковщине

Силы ПВО сбили вражескую ракету над Днепропетровской областью

Силы противовоздушной обороны сбили российскую ракету над Днепропетровской областью Украины.

Война •   •  16228 просмотра
Силы ПВО сбили вражескую ракету над Днепропетровской областью

Часть оккупированного Бердянска осталась без воды

Часть временно оккупированного Бердянска осталась без водоснабжения из-за аварии на водопроводе.

Общество •   •  18272 просмотра
Часть оккупированного Бердянска осталась без воды

В Украине обсуждается вопрос относительно вероятного повышения тарифа на электроэнергию

В Украине обсуждают возможное повышение тарифов на электроэнергию в течение месяца из-за потребности в средствах на подготовку к осенне-зимнему периоду и ремонт поврежденных обстрелами энергетических объектов.

Экономика •   •  22278 просмотра
В Украине обсуждается вопрос относительно вероятного повышения тарифа на электроэнергию

Кулеба провел разговор с новым главой МИД Португалии по имплементации "формулы мира"

Кулеба обсудил с новым министром иностранных дел Португалии Паулу Ранжелом имплементацию "мирной формулы" Украины и двустороннюю повестку дня, включая поддержку Португалией заявки Украины на членство в ЕС.

политика •   •  18982 просмотра
Кулеба провел разговор с новым главой МИД Португалии по имплементации "формулы мира"