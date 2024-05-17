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Британська розвідка: відставка шойгу з посади міністра оборони рф не матиме змін у ході війни в Україні

Британська розвідка: відставка шойгу з посади міністра оборони рф не матиме змін у ході війни в Україні

Київ • УНН

 • 13644 перегляди

андрій бєлоусов, економіст без військового досвіду, замінив сергія шойгу на посаді міністра оборони росії, але британська розвідка не очікує, що ця зміна суттєво вплине на підхід рф до війни в Україні.

Розвідка Великої Британії не передбачає змін у ході війни в Україні зі сторони росії після відставки Сергія Шойгу з посади міністра оборони рф. Про це УНН повідомляє із посиланням на огляд Міноборони Британії.

Деталі

Розвідка зазначає, що андрій бєлоусов, який замінив сергія шойгу на посаді міністра оборони рф, професійний економіст без військового досвіду. З січня 2020 року він обіймав посаду першого віцепрем'єра, а до цього працював помічником президента з економічних питань.

Ймовірно, що його призначення спрямоване на забезпечення більшої ефективності у витратах на оборону та тіснішої координації між оборонними галузями та потребами збройних сил росії,

- йдеться у повідомленні.

Також вони припускають, що для бєлоусова це призначення, ймовірно, стане надзвичайно складним завданням, враховуючи високий рівень корупції в російському міноборони та армії.

Зміна міністра оборони навряд чи матиме значний негайний вплив на ведення російської війни в Україні. Оскільки путін також оголосив, що не буде змін щодо керівних посад у Генеральному штабі збройних сил росії, поточний російський підхід до війни, ймовірно, не зміниться,

- додали аналітики.

Новий міністр оборони росії зробив перший публічний коментар після призначення путіним13.05.24, 15:16 • 18647 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Війна
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