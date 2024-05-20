"Тотальная мобилизация" экономики рф невозможна - министр обороны Британии

президенту рф владимир путину не удастся "тотально" перевести экономику на военные рельсы. Так министр обороны Великобритании Грант Шаппс прокомментировал отчет разведки страны, в котором говорилось, что в россии из-за войны могут вернуть трудовую повинность. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Шаппса в соцсети X.

"Тотальная мобилизация экономики путиным просто невозможна", - написал Шаппс.

Министр обороны Британии отметил, что президент рф знает об этом.

"Если все союзники выполнят обещание Великобритании поддерживать Украину в течение следующих 6 лет, мы сможем воспользоваться этой слабостью и сделать невозможным для российской экономики поддерживать военные усилия", - добавил Шаппс.

Контекст

В новом отчете Минобороны Великобритании говорится, что в россии из-за войны в Украине, мобилизации и эмиграции части трудоспособного населения ощущается дефицит рабочей силы. Чтобы решить эту проблему, в российском парламенте рассматривают возможность внесения поправок в трудовое законодательство, согласно которому россиян могут перемещать в те регионы, где не хватает рабочих.