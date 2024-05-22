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Міністр оборони Британії заявив, що у розвідки є докази китайської летальної допомоги росії

Міністр оборони Британії заявив, що у розвідки є докази китайської летальної допомоги росії

Київ • УНН

 • 29581 перегляди

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс звинуватив Китай у наданні або підготовці до надання летальної допомоги росії для використання у війні проти України, пославшись на дані американської та британської розвідок.

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс у середу звинуватив Китай у наданні чи підготовці надання росії летальної допомоги для використання москвою у війні проти України, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Шаппс сказав на конференції в Лондоні, що американська та британська військова розвідка має докази того, що "летальна допомога зараз надходить або буде надходити з Китаю в росію і - до України, я вважаю, що це значний розвиток".

Шаппс не надав доказів на підтримку свого твердження.

"У нас є свідчення, що росія і Китай співпрацюють у галузі бойового обладнання для застосування в Україні", - сказав Шаппс, якого цитує також BBC Україна.  

"Ми повинні бути стурбовані цим, тому що на початку цієї війни Китай хотів представити себе як стримуючий вплив на" главу кремля володимира путіна, додав він.

Минулого місяця посольство Китаю в США заявило, що не давало озброєння, додавши, що воно "не є виробником і стороною, залученою в українській кризі". Посольство Китаю в Лондоні не відразу відповіло на запит про коментар.

Доповнення

Китай неодноразово відкидав звинувачення у постачанні росії зброї.

В інтерв'ю BBC під час візиту до Пекіна минулого місяця держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що на Китай припадає основний внесок у підтримці російської оборонно-промислової бази.

Сьогодні росія вийшла на історичний максимум з виробництва зброї, заявив глава Держдепартаменту США.

За його словами, москва отримує "величезну кількість" верстатів, мікроелектроніки, оптики переважно з Китаю.

"70% верстатів і 90% мікроелектроніки надходять із КНР", – зазначив Блінкен.

Окрім того, британський аналітичний центр RUSI попереджав про потенційне використання китайських супутникових технологій для розвідки на лінії фронту в Україні.

Станом на 2023 Китай став головним торговельним партнером росії, а росія - шостим за величиною торговельним партнером Китаю.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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