Министр обороны Британии заявил, что у разведки есть доказательства китайской летальной помощи россии

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс в среду обвинил Китай в предоставлении или подготовке предоставления россии летальной помощи для использования москвой в войне против Украины, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Шаппс сказал на конференции в Лондоне, что американская и британская военная разведка располагает доказательствами того, что "летальная помощь сейчас поступает или будет поступать из Китая в россию и - в Украину, я считаю, что это значительное развитие".

Шаппс не предоставил доказательств в поддержку своего утверждения.

"У нас есть свидетельства, что россия и Китай сотрудничают в области боевого оборудования для применения в Украине", - сказал Шаппс, которого цитирует также BBC Украина.

"Мы должны быть обеспокоены этим, потому что в начале этой войны Китай хотел представить себя как сдерживающее влияние на" главу кремля владимира путина, добавил он.

В прошлом месяце посольство Китая в США заявило, что не давало вооружения, добавив, что оно "не является производителем и стороной, вовлеченной в украинский кризис". Посольство Китая в Лондоне не сразу ответило на запрос о комментарии.

Дополнение

Китай неоднократно отвергал обвинения в поставках россии оружия.

В интервью BBC во время визита в Пекин в прошлом месяце госсекретарь США Энтони Бленкен заявил, что не Китай приходится основной вклад в поддержке российской оборонно-промышленной базы.

Сегодня россия вышла на исторический максимум по производству оружия, заявил глава Госдепартамента США.

По его словам, москва получает "огромное количество" станков, микроэлектроники, оптики преимущественно из Китая.

"70% станков и 90% микроэлектроники поступают из КНР", – отметил Блинкен.

Кроме того, британский аналитический центр RUSI предупреждал о потенциальном использовании китайских спутниковых технологий для разведки на линии фронта в Украине.

По состоянию на 2023 год Китай стал главным торговым партнером россии, а россия стала шестым по величине торговым партнером Китая.