У наступному пакеті військової допомоги Італія може передати Україні крилаті ракети Storm Shadow - ЗМІ
Київ • УНН
Італія може надати Україні систему протиповітряної оборони Samp-T та ракети дальнього радіуса дії Storm Shadow в рамках наступного пакета військової допомоги.
У наступному пакеті військової допомоги від Італії для України можуть бути не лише системи ППО, а й ракети дальнього радіуса дії Storm Shadow. Про це з посиланням на власні джерела пише Fatto Quotidiano, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що до кінця місяця міністр оборони Італії Гвідо Крозетто представить парламенту дев'ятий пакет озброєнь для України. В рамках цього пакета Італія може передати систему ППО Samp-T та партію ракет великої дальності Storm Shadow.
У виданні пояснюють, що передача дальнього радіуса дії є підтвердженням зміни політичної позиції Джорджії Мелоні щодо війни в Україні.
Раніше під час виборчої кампанії це питання було непопулярним, але голосування завершилось і його результати демонструють провал сил, які зосередилися на пацифістському меседжі. Тож, припускають журналісти, Мелоні повернулася до своїх початкових проатлантичних позицій.
Доповнення
Раніше британський міністр оборони Грант Шаппс в інтерв’ю газеті The Times заявив, що Італія разом із Францією та Великою Британією вже надіслала Україні ракети великої дальності.
Нагадаємо
Франція і Великобританія дозволили Україні завдавати ударів по військових об'єктах на території рф крилатими ракетами великої дальності Storm Shadow/ Scalp.