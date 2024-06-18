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The Guardian

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У наступному пакеті військової допомоги Італія може передати Україні крилаті ракети Storm Shadow - ЗМІ

Київ • УНН

 • 36228 перегляди

Італія може надати Україні систему протиповітряної оборони Samp-T та ракети дальнього радіуса дії Storm Shadow в рамках наступного пакета військової допомоги.

У наступному пакеті військової допомоги Італія може передати Україні крилаті ракети Storm Shadow - ЗМІ

У наступному пакеті військової допомоги від Італії для України можуть бути не лише системи ППО, а й ракети дальнього радіуса дії Storm Shadow. Про це з посиланням на власні джерела пише Fatto Quotidiano, передає УНН.  

Деталі 

Зазначається, що до кінця місяця  міністр оборони Італії Гвідо Крозетто представить парламенту  дев'ятий пакет озброєнь для України. В рамках цього пакета Італія може передати систему ППО Samp-T та партію ракет великої дальності Storm Shadow.

У виданні пояснюють, що передача  дальнього радіуса дії є підтвердженням зміни політичної позиції Джорджії Мелоні щодо війни в Україні. 

Раніше під час виборчої кампанії це питання було непопулярним, але голосування завершилось і його результати демонструють провал сил, які зосередилися на пацифістському меседжі. Тож, припускають журналісти, Мелоні повернулася до своїх початкових проатлантичних позицій.

Доповнення

Раніше британський міністр оборони Грант Шаппс в інтерв’ю газеті The Times заявив, що Італія разом із Францією та Великою Британією вже надіслала Україні ракети великої дальності.

Нагадаємо

Франція і Великобританія дозволили Україні завдавати ударів по військових об'єктах на території рф крилатими ракетами великої дальності Storm Shadow/ Scalp.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

ВійнаПолітика
Крилата ракета Storm Shadow
The Times
Грант Шаппс
Франція
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