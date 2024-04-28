Італія долучилася до постачань Україні ракет Storm Shadow - міністр оборони Британії
Київ • УНН
Італія, разом з Великою Британією і Францією, надала Україні крилаті ракети Storm Shadow - важливу зброю, яка може мати значний вплив, заявив міністра оборони Британії Грант Шаппс.
Італія була однією із країн, які передали Україні крилаті ракети Storm Shadow. Про це розповів міністр оборони Британії Грант Шаппс, повідомляє УНН із посиланням на The Times.
Я справді вважаю, що Storm Shadow є надзвичайною зброєю. Велика Британія, Франція та Італія розміщують цю зброю для використання, зокрема в Криму. Ця зброя має дуже суттєвий вплив
Як пише видання, постачання Британією, Францією та Італією Storm Shadow є також прямим сигналом Німеччині, яка відмовляється постачати свої крилаті ракети Taurus, які мають схожі технічні характеристики зі Storm Shadow, в Україну на тлі занепокоєння щодо логістики та подальшої ескалації.
Шаппс переконаний, що ФРН повинна передати Taurus Києву.
"Франція, Велика Британія та Італія продемонстрували, що Taurus, Storm Shadow або Scalp є руйнівно ефективними. Вони є в обмеженій кількості, і в Німеччині їх дуже багато. Тож так, вони безумовно повинні бути поставлені. Вони могли б суттєво змінити ситуацію", - зауважив Шаппс.
"Мої відповіді чіткі": Шольц прокоментував ідею обміну Taurus на Storm Shadow12.03.24, 12:59 • 30584 перегляди