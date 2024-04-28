Италия присоединилась к поставкам Украине ракет Storm Shadow - министр обороны Британии

Италия была одной из стран, которые передали Украине крылатые ракеты Storm Shadow. Об этом рассказал министр обороны Великобритании Грант Шаппс, сообщает УНН со ссылкой на The Times.

Я действительно считаю, что Storm Shadow является чрезвычайным оружием. Великобритания, Франция и Италия размещают это оружие для использования, в частности в Крыму. Это оружие имеет очень существенное влияние - заявил Шаппс.

Как пишет издание, поставки Британией, Францией и Италией Storm Shadow являются также прямым сигналом Германии, которая отказывается поставлять свои крылатые ракеты Taurus, которые имеют схожие технические характеристики со Storm Shadow, в Украину на фоне беспокойства относительно логистики и дальнейшей эскалации.

Шаппс убежден, что ФРГ должна передать Taurus Киеву.

"Франция, Великобритания и Италия продемонстрировали, что Taurus, Storm Shadow или Scalp являются разрушительно эффективными. Они есть в ограниченном количестве, и в Германии их очень много. Так что да, они определенно должны быть поставлены. Они могли бы существенно изменить ситуацию", - отметил Шаппс.

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