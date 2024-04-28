Италия присоединилась к поставкам Украине ракет Storm Shadow - министр обороны Британии

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
27 апреля 2024, 11:55  •  130160 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
27 апреля 2024, 10:44  •  113251 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  155251 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  145216 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
26 апреля 2024, 10:44  •  140276 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
26 апреля 2024, 10:18  •  125430 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
26 апреля 2024, 09:54  •  92863 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
26 апреля 2024, 08:28  •  84259 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  153862 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
24 апреля 2024, 14:51  •  168328 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

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Италия присоединилась к поставкам Украине ракет Storm Shadow - министр обороны Британии

Италия, вместе с Великобританией и Францией, предоставила Украине крылатые ракеты Storm Shadow - важное оружие, которое может иметь значительное влияние, заявил министра обороны Британии Грант Шаппс.

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Италия присоединилась к поставкам Украине ракет Storm Shadow - министр обороны Британии

Космический аппарат обнаружил следы "пауков" на южном полюсе Марса

Орбитальный аппарат ЕКА Mars Express сделал снимки "паукообразных" узоров, образовавшихся подо льдом на южном полюсе Марса, которые свидетельствуют об уникальных процессах на Красной планете.

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Космический аппарат обнаружил следы "пауков" на южном полюсе Марса

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Иран представил новый ударный беспилотник, похожий на российский "Ланцет", который используется в войне в Украине.

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Иран представил новый ударный беспилотник, похожий на российский "Ланцет"

Посол в Польше о приостановлении консульских услуг за рубежом: "Украина будет использовать любую возможность, чтобы выиграть эту войну"

По словам посла Украины в Польше, десятки тысяч украинских мужчин призывного возраста сейчас проживают в Польше, но точные цифры будут доступны после вступления в силу закона о мобилизации, который позволит дистанционно обновлять данные.

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Посол в Польше о приостановлении консульских услуг за рубежом: "Украина будет использовать любую возможность, чтобы выиграть эту войну"

Арест заместителя минобороны россии тимура иванова ставит шойгу в невыгодное положение перед ожидаемой сменой правительства - FT

Арест и суд над заместителем министра обороны россии тимуром ивановым намекает на неблагоприятную судьбу министра обороны сергея шойгу накануне ожидаемой смены правительства.

Новости Мира •   •  9216 просмотра
Арест заместителя минобороны россии тимура иванова ставит шойгу в невыгодное положение перед ожидаемой сменой правительства - FT

Макрон призывает Европу к дебатам по ядерному оружию

Макрон призывает к дебатам о роли ядерного оружия в общей обороне Европы, предлагая обсудить противоракетную оборону, возможности дальнего радиуса действия, а также ядерное оружие для стран, которые имеют его или размещают американское ядерное оружие.

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Макрон призывает Европу к дебатам по ядерному оружию

Под Авдеевкой Силы обороны отбили 40 атак врага - Генштаб

Под Авдеевкой украинские защитники отбили 40 вражеских атак, боевые столкновения велись на нескольких участках фронта.

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Под Авдеевкой Силы обороны отбили 40 атак врага - Генштаб

россияне дважды за день обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольщину: есть разрушения

Российские войска обстреляли Никопольский район Днепропетровской области из тяжелой артиллерии, повредив 5 частных домов и 3 хозяйственные постройки, но обошлось без жертв.

Война •   •  11393 просмотра
россияне дважды за день обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольщину: есть разрушения

В россии с 1 ноября начнут рассылать электронные повестки и ограничат выезд из страны мужчинам

В России с 1 ноября услышат рассылать электронные повестки и ограничат выезд военнослужащих из страны.

Новости Мира •   •  10148 просмотра
В россии с 1 ноября начнут рассылать электронные повестки и ограничат выезд из страны мужчинам

В Харьковском метро демонтировали старое название станции - "Пушкинская"

Старый знак станции "Пушкинская" снят в харьковском метрополитене в рамках дерусификации.

Общество •   •  11531 просмотра
В Харьковском метро демонтировали старое название станции - "Пушкинская"