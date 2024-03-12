"Мои ответы четкие": Шольц прокомментировал идею обмена Taurus на Storm Shadow

Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз явно отказался поставлять Украине крылатые ракеты Taurus, сообщает dpa, пишет УНН.

Детали

"Здесь есть ясность с моей стороны. Моя задача как канцлера, как главы правительства - быть точным и не вызывать никаких обманчивых ожиданий. Соответственно, мои ответы четкие", - заявил Шольц на пресс-конференции в Берлине 11 марта. Его спросили, рассматривает ли он, как и министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, вариант обмена ракетами с Великобританией вместо прямых поставок.

Шольц подчеркнул, что не считает развертывание Taurus оправданным, поэтому этот вопрос не является "ни прямым, ни непрямым".

В понедельник, как указано, он повторил, что не хочет передавать систему вооружения украинцам без немецкой проверки системы прицеливания, которая нуждается в немецких солдатах, как он считает. Именно поэтому он отвергал развертывание, сказал он. Шольц заявил, что опасается, что иначе Германия может быть втянута в войну.

Дополнение

Украина запросила ракеты радиусом действия 500 километров от Германии в мае прошлого года. Шольц сначала явно отклонил эту просьбу в октябре, а затем еще раз две недели назад.

Бербок накануне описала обмен, в рамках которого Германия передала бы крылатые ракеты Taurus Великобритании, а Лондон взамен поставил бы Украине больше Storm Shadows из своих запасов, как "вариант". Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон не исключил такого подхода в интервью газете Süddeutsche Zeitung.