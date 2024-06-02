Франція дозволила Україні бити далекобійними ракетами Scalp по РФ – BBC
Київ • УНН
Франція і Великобританія дозволили Україні наносити удари по російських військових об'єктах на території Росії крилатими ракетами великої дальності "Скальп"/"Штормова тінь", що дозволило наносити удари по аеродромах в прикордонних регіонах, таких як Курськ і Бєлгород.
Велика Британія та Франція, які постачають Україні крилаті ракети Storm Shadow (або як їх називають у Франції Scalp, – ред.) прямо не обмежили їх використання. Їхній радіус дії може досягати 250 км. Це сказав анонімний французький офіцер військової авіації, пише BBC News, передає УНН.
Деталі
Ми повинні дозволити (Україні) нейтралізувати військові об’єкти, з яких запускаються ракети, і, по суті, військові об’єкти, з яких атакують Україну
За словами офіцера військової авіації, тепер Україна може завдавати ударів по аеродромах Курської та Білгородської областей, які межують з Україною.
Однак, як зауважують журналісти видання, такі операції будуть обмежені з точки зору того, що вони можуть досягти.
Українські Су-24, які оснащені цими крилатими ракетами, повинні будуть наблизитися до російського кордону для їх запуску, що робить їх уразливими для російських систем ППО. Літаки F-16, які очікуються до кінця цього року, краще оснащені для таких завдань. Але президент Зеленський визнає, що досі не ясно, чи дозволять партнери України використовувати ці літаки для ураження цілей у Росії
Доповнення
Раніше стало відомо, що адміністрація Джо Байдена послабила свою давню політику, згідно з якою забороняла Україні використовувати американську зброю проти цілей всередині Росії. Про це повідомляє Guardian. Зокрема, США дозволили завдавати ударів американською зброєю, однак виключно в прикордонних з Харківською областю районах. Як зазначив прессекретар президента України Сергій Никифоров, таке рішення Адміністрації Байдена, значно посилить здатність України протистояти спробам Росії масово проникнути через кордон.
Згодом державний секретар США Ентоні Блінкен уперше офіційно заявив, що президент США Джо Байден надав дозвіл Україні бити зброєю, отриманою від США, по військових цілях на території Росії.
Франція може оголосити про відправлення військових інструкторів в Україну найближчим часом - Reuters 30.05.24, 14:08 • 24038 переглядiв