Великобританія

Всесвітній день папуг, День білявок, Міжнародний день без тютюну. Що ще можна відзначити 31 травня

Сьогодні, 31 травня, зоозахисники та любителі дикої природи у багатьох країнах світу можуть долучитися до святкування Всесвітнього дня папуг. За даними орнітологів, нині у світі нараховується близько 370 видів папуг, які зустрічаються в тропічних і субтропічних регіонах по всьому світу.