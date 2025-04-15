Великобританія

Естонія хоче надати військовим право застосовувати силу до суден, що можуть пошкодити інфраструктуру. У крайньому випадку, судно можуть затопити після евакуації екіпажу.
МХП представила продукцію на International Food and Drink Exhibition (IFE) у Лондоні та виграла дві нагороди.
Розслідування виявило, що росія, ймовірно, стоїть за вибухами посилок у Великій Британії, Німеччині та Польщі. У посилках із секс-іграшками були приховані саморобні запалювальні пристрої.
Король Чарльз III був госпіталізований через побічну реакцію на лікування, але лікарі не бачать причин для занепокоєння. Попри це, майбутні заходи можуть бути скориговані для підтримки здоров’я монарха.
Голова Єврокомісії заявила, що росія розширює військово-промислові потужності та готується до конфронтації з європейськими демократіями. Європі необхідно зберігати пильність щодо воєнних амбіцій рф.
Лідія Торп, сенаторка від корінного населення, висловила протест проти візиту короля Чарльза III до австралійського парламенту. Вона звинуватила монархію в геноциді та вимагала повернення вкрадених земель і укладення договору.
У Великій Британії спалахнули жорстокі заворушення проти іммігрантів. Сотні протестувальників вийшли на вулиці після поширення неправдивої інформації про напад з ножем, нібито скоєний радикальним мусульманським мігрантом.
Українські спортсменки у парній четвірці з академічного веслування фінішували п'ятими на Олімпіаді в Парижі з часом 6:23. 05. Золото виборола команда Великої Британії, срібло - Нідерланди, бронзу - Німеччина.
Тисячі українських біженців у Великій Британії перебувають під загрозою безпритульності через недоліки в процедурах безпеки та підтримки, йдеться у звіті Британського Червоного Хреста.
Колишній Головком України Валерій Залужний приступив до виконання обов'язків Надзвичайного і Повноважного Посла України у Великій Британії, і його головним пріоритетом залишається перемога України у війні проти російської агресії.
Кір Стармер офіційно стає прем'єр-міністром Великої Британії після аудієнції у короля Чарльза ІІІ в Букінгемському палаці в п'ятницю, після переконливої перемоги Лейбористської партії на британських виборах.
За даними екзит-полів, Лейбористська партія Кейра Стармера здобула значну більшість на парламентських виборах у Великій Британії.
Король Чарльз III, незважаючи на боротьбу з раком, особисто привітав імператора Японії Нарухіто в Букінгемському палаці під час давно запланованого державного візиту Нарухіто до Британії.
За офіційною статистикою ООН, статус тимчасового захисту за кордоном з початку повномасштабного російського вторгнення отримали близько 6,5 мільйонів українців.
Альбатроси є одними з найкрупніших літаючих птахів, а у мандрівного і південного королівського альбатросів розмах крил досягає рекордної величини - до 3,7 метрів і навіть більше. З 21 відомого науці виду альбатросів 19 перебувають під загрозою зникнення.
Король Чарльз прагне налагодити стосунки зі своїми онуками Арчі і Лілібет, оскільки йому недостатньо бачитися з ними тільки під час відеодзвінків, і він хоче надолужити згаяний час.
Вантажне судно під прапором Антигуа і Барбуди піддалося ракетному обстрілу біля берегів Ємену недалеко від Адена, в результаті чого виникла пожежа, яка була швидко погашена, ніхто не постраждав.
Міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон був розіграний людьми, які видавали себе за колишнього президента України Петра Порошенка, під час відеозв'язку, який він швидко усвідомив і припинив.
Володимир Зеленський висловив надію на "висадку" союзників в Україні для надання допомоги в боротьбі з рф, провівши паралелі з висадкою союзників у Нормандії 80 років тому.
Кібератака програми-вимагача на підрядника національної служби охорони здоров'я Англії порушила медичні процедури і обслуговування в декількох лондонських лікарнях, змусивши перенаправити пацієнтів в інші установи.
росія розширила персональні санкції проти британських політиків, експертів і журналістів за те, що вони нібито висвітлювали події в рф в негативному і недостовірному Ключі.
Франція і Великобританія дозволили Україні наносити удари по російських військових об'єктах на території Росії крилатими ракетами великої дальності "Скальп"/"Штормова тінь", що дозволило наносити удари по аеродромах в прикордонних регіонах, таких як Курськ і Бєлгород.
Сьогодні, 31 травня, зоозахисники та любителі дикої природи у багатьох країнах світу можуть долучитися до святкування Всесвітнього дня папуг. За даними орнітологів, нині у світі нараховується близько 370 видів папуг, які зустрічаються в тропічних і субтропічних регіонах по всьому світу.
Сьогодні, 22 травня, екозахисники та любителі природи у багатьох країнах світу можуть долучитися до різноманітних заходів з нагоди Міжнародного дня біологічного різноманіття, яке на нашій планеті включає в себе бактерії, гриби, рослини та тварин, і нараховує близько дев’яти мільйонів різноманітних видів.
Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс назвав "відчайдушним" кроком рф висилання британського аташе з питань оборони міністр оборони Великої Британії з Москви, протиставивши його тому, що російський аташе у Великій Британії діяв як шпигун, тоді як британський аташе лише представляв підтримку Великої Британії Україні проти незаконного вторгнення рф.
Президент Володимир Зеленський призначив Валерія Залужного послом України у Великій Британії.
У разі обрання президентом Трамп планує вимагати від союзників по НАТО збільшити витрати на оборону до 3% ВВП, за винятком допомоги Україні.
Українські гімнасти завоювали три медалі у третій змагальний день чемпіонату Європи: Ілля Ковтун завоював золото у вправах на паралельних брусах та вправах на перекладині, а Назар Чепурний - бронзу в опорному стрибку.
Українська жіноча четвірка парна у складі Наталії Довгодько, Катерини Дудченко, Дарини Верхогляд та Анастасії Коженкової завоювала срібну медаль на чемпіонаті Європи з академічного веслування в угорському Сегеді.
Президент Зеленський оголосив про найбільший пакет оборонної підтримки України з боку Великої Британії, що включає ракети Storm Shadow, бронетехніку, катери та боєприпаси, які, за його словами, мають вирішальне значення для потреб України на полі бою.