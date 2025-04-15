Великобританія

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 6818 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

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12:10 • 9190 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 31184 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 161693 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 139625 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 142360 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136408 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136235 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196747 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 6818 перегляди

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Естонія хоче надати військовим право застосовувати силу до суден, що можуть пошкодити інфраструктуру. У крайньому випадку, судно можуть затопити після евакуації екіпажу.

Новини Світу • 8 квітня, 09:13 • 12664 перегляди

МХП представила продукцію на International Food and Drink Exhibition (IFE) у Лондоні та виграла дві нагороди

МХП представила продукцію на International Food and Drink Exhibition (IFE) у Лондоні та виграла дві нагороди.

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Розслідування виявило, що росія, ймовірно, стоїть за вибухами посилок у Великій Британії, Німеччині та Польщі. У посилках із секс-іграшками були приховані саморобні запалювальні пристрої.

Війна • 5 квітня, 11:02 • 15045 перегляди

Король Чарльз III потрапив до лікарні через побічну реакцію на лікування

Король Чарльз III був госпіталізований через побічну реакцію на лікування, але лікарі не бачать причин для занепокоєння. Попри це, майбутні заходи можуть бути скориговані для підтримки здоров’я монарха.

Новини Світу • 28 березня, 00:28 • 14767 перегляди

Урсула фон дер Ляйєн заявила, що росія готується до конфліктів з країнами Європи

Голова Єврокомісії заявила, що росія розширює військово-промислові потужності та готується до конфронтації з європейськими демократіями. Європі необхідно зберігати пильність щодо воєнних амбіцій рф.

Політика • 18 березня, 16:36 • 65506 перегляди

"Ви не наш король!": сенаторка-абориген кинула виклик королю Чарльзу в Австралії

Лідія Торп, сенаторка від корінного населення, висловила протест проти візиту короля Чарльза III до австралійського парламенту. Вона звинуватила монархію в геноциді та вимагала повернення вкрадених земель і укладення договору.

Новини Світу • 21 жовтня, 07:27 • 15468 перегляди

Сотні британців протестують проти іммігрантів через фейкові новини

У Великій Британії спалахнули жорстокі заворушення проти іммігрантів. Сотні протестувальників вийшли на вулиці після поширення неправдивої інформації про напад з ножем, нібито скоєний радикальним мусульманським мігрантом.

Суспільство • 4 серпня, 00:05 • 26957 перегляди

Українська жіноча четвірка з академічного веслування не втримала місце на п'єдесталі Олімпіади-2024

Українські спортсменки у парній четвірці з академічного веслування фінішували п'ятими на Олімпіаді в Парижі з часом 6:23. 05. Золото виборола команда Великої Британії, срібло - Нідерланди, бронзу - Німеччина.

Спорт • 31 липня, 12:45 • 15199 перегляди

Ризики експлуатації: Червоний Хрест закликає до поліпшення механізмів захисту українців у Великій Британії

Тисячі українських біженців у Великій Британії перебувають під загрозою безпритульності через недоліки в процедурах безпеки та підтримки, йдеться у звіті Британського Червоного Хреста.

Суспільство • 16 липня, 15:48 • 24543 перегляди

Продовжую служити Україні: Залужний у Британії вручив копії вірчих грамот і назвав пріоритет у діяльності посольства

Колишній Головком України Валерій Залужний приступив до виконання обов'язків Надзвичайного і Повноважного Посла України у Великій Британії, і його головним пріоритетом залишається перемога України у війні проти російської агресії.

Війна • 11 липня, 17:42 • 23560 перегляди

Кір Стармер офіційно стає прем'єром Британії після зустрічі з королем

Кір Стармер офіційно стає прем'єр-міністром Великої Британії після аудієнції у короля Чарльза ІІІ в Букінгемському палаці в п'ятницю, після переконливої перемоги Лейбористської партії на британських виборах.

Новини Світу • 5 липня, 11:25 • 15052 перегляди

Лідер Лейбористської партії Кейр Стармер стане наступним прем’єр-міністром Великої Британії - Reuters

За даними екзит-полів, Лейбористська партія Кейра Стармера здобула значну більшість на парламентських виборах у Великій Британії.

Політика • 5 липня, 00:50 • 33503 перегляди

Король Чарльз ІІІ вітає японського імператора Нарухіто з державним візитом у Британії

Король Чарльз III, незважаючи на боротьбу з раком, особисто привітав імператора Японії Нарухіто в Букінгемському палаці під час давно запланованого державного візиту Нарухіто до Британії.

Політика • 25 червня, 22:16 • 23734 перегляди

Сьогодні Всесвітній день біженців: скільки українців покинули рідні домівки через російську агресію

За офіційною статистикою ООН, статус тимчасового захисту за кордоном з початку повномасштабного російського вторгнення отримали близько 6,5 мільйонів українців.

Суспільство • 20 червня, 03:39 • 42621 перегляди

День альбатроса, Всесвітній день дитячого футболу, День фермера в Україні. Що ще можна відзначити 19 червня

Альбатроси є одними з найкрупніших літаючих птахів, а у мандрівного і південного королівського альбатросів розмах крил досягає рекордної величини - до 3,7 метрів і навіть більше. З 21 відомого науці виду альбатросів 19 перебувають під загрозою зникнення.

УНН Lite • 19 червня, 03:03 • 104763 перегляди

Король Чарльз "як ніколи раніше" прагне налагодити стосунки з дітьми Гаррі та Меган - ЗМІ

Король Чарльз прагне налагодити стосунки зі своїми онуками Арчі і Лілібет, оскільки йому недостатньо бачитися з ними тільки під час відеодзвінків, і він хоче надолужити згаяний час.

Новини Світу • 10 червня, 10:30 • 110536 перегляди

Британські ВМС повідомили про атаку на судно біля берегів Ємену

Вантажне судно під прапором Антигуа і Барбуди піддалося ракетному обстрілу біля берегів Ємену недалеко від Адена, в результаті чого виникла пожежа, яка була швидко погашена, ніхто не постраждав.

Війна • 9 червня, 00:30 • 100823 перегляди

Девід Кемерон став жертвою пранкерів. Він поговорив із невідомими, які видавали себе за Петра Порошенка

Міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон був розіграний людьми, які видавали себе за колишнього президента України Петра Порошенка, під час відеозв'язку, який він швидко усвідомив і припинив.

Політика • 7 червня, 21:57 • 23081 перегляди

Як у Нормандії: Зеленський заявив, що сподівається, що союзники "здійснять висадку"

Володимир Зеленський висловив надію на "висадку" союзників в Україні для надання допомоги в боротьбі з рф, провівши паралелі з висадкою союзників у Нормандії 80 років тому.

Війна • 6 червня, 17:15 • 23266 перегляди

Кібератака на підрядника Національної служби охорони здоров’я Англії порушила роботу лондонських лікарнях

Кібератака програми-вимагача на підрядника національної служби охорони здоров'я Англії порушила медичні процедури і обслуговування в декількох лондонських лікарнях, змусивши перенаправити пацієнтів в інші установи.

Новини Світу • 5 червня, 03:55 • 25560 перегляди

У рф розширили персональні санкції проти Великої Британії

росія розширила персональні санкції проти британських політиків, експертів і журналістів за те, що вони нібито висвітлювали події в рф в негативному і недостовірному Ключі.

Новини Світу • 3 червня, 14:18 • 20396 перегляди

Франція дозволила Україні бити далекобійними ракетами Scalp по РФ – BBC

Франція і Великобританія дозволили Україні наносити удари по російських військових об'єктах на території Росії крилатими ракетами великої дальності "Скальп"/"Штормова тінь", що дозволило наносити удари по аеродромах в прикордонних регіонах, таких як Курськ і Бєлгород.

Війна • 2 червня, 19:30 • 49495 перегляди

Всесвітній день папуг, День білявок, Міжнародний день без тютюну. Що ще можна відзначити 31 травня

Сьогодні, 31 травня, зоозахисники та любителі дикої природи у багатьох країнах світу можуть долучитися до святкування Всесвітнього дня папуг. За даними орнітологів, нині у світі нараховується близько 370 видів папуг, які зустрічаються в тропічних і субтропічних регіонах по всьому світу.

УНН Lite • 31 травня, 03:09 • 115415 перегляди

22 травня: Міжнародний день біологічного різноманіття, День Шерлока Холмса

Сьогодні, 22 травня, екозахисники та любителі природи у багатьох країнах світу можуть долучитися до різноманітних заходів з нагоди Міжнародного дня біологічного різноманіття, яке на нашій планеті включає в себе бактерії, гриби, рослини та тварин, і нараховує близько дев’яти мільйонів різноманітних видів.

УНН Lite • 22 травня, 03:09 • 136551 перегляди

Міністр оборони Великої Британії назвав висилку рф британського аташе "відчайдушним" кроком

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс назвав "відчайдушним" кроком рф висилання британського аташе з питань оборони міністр оборони Великої Британії з Москви, протиставивши його тому, що російський аташе у Великій Британії діяв як шпигун, тоді як британський аташе лише представляв підтримку Великої Британії Україні проти незаконного вторгнення рф.

Політика • 16 травня, 22:12 • 101232 перегляди

Зеленський призначив Залужного послом у Великій Британії

Президент Володимир Зеленський призначив Валерія Залужного послом України у Великій Британії.

Політика • 9 травня, 11:09 • 17976 перегляди

The Telegraph: Трамп вимагатиме від НАТО підняти витрати на оборону до 3% ВВП без урахування допомоги Києву

У разі обрання президентом Трамп планує вимагати від союзників по НАТО збільшити витрати на оборону до 3% ВВП, за винятком допомоги Україні.

Економіка • 4 травня, 02:17 • 61452 перегляди

Український гімнаст Ковтун здобув два "золота" за один день на чемпіонаті Європи, Чепурний взяв "бронзу"

Українські гімнасти завоювали три медалі у третій змагальний день чемпіонату Європи: Ілля Ковтун завоював золото у вправах на паралельних брусах та вправах на перекладині, а Назар Чепурний - бронзу в опорному стрибку.

Спорт • 28 квітня, 06:33 • 50001 перегляди

Українські веслувальниці вибороли "срібло" на чемпіонаті Європи: деталі

Українська жіноча четвірка парна у складі Наталії Довгодько, Катерини Дудченко, Дарини Верхогляд та Анастасії Коженкової завоювала срібну медаль на чемпіонаті Європи з академічного веслування в угорському Сегеді.

Спорт • 27 квітня, 14:59 • 27914 перегляди

"Storm Shadow та інше справді потрібне Україні на полі бою": Зеленський переговорив з Сунаком про пакет допомоги

Президент Зеленський оголосив про найбільший пакет оборонної підтримки України з боку Великої Британії, що включає ракети Storm Shadow, бронетехніку, катери та боєприпаси, які, за його словами, мають вирішальне значення для потреб України на полі бою.

Війна • 23 квітня, 09:40 • 28722 перегляди