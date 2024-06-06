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Як у Нормандії: Зеленський заявив, що сподівається, що союзники "здійснять висадку"

Як у Нормандії: Зеленський заявив, що сподівається, що союзники "здійснять висадку"

Київ • УНН

 • 23263 перегляди

Володимир Зеленський висловив надію на "висадку" союзників в Україні для надання допомоги в боротьбі з рф, провівши паралелі з висадкою союзників у Нормандії 80 років тому.

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання щодо висадки союзників, як це було 80 років тому в Нормандії, для допомоги в обороні від росіян. Про це УНН повідомляє з посиланням на трансляцію заходу з нагоди 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії.

Так, у Зеленського коли він стояв на червоній доріжці з Президентом Франції Еммануелем Макроном, запитали, чи сподівається він на "висадку" союзників в Україні одного разу, Зеленський відповів: "Так, сподіваюсь".

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський прибув до Франції і долучився до церемонії з нагоди 80-річчя висадки союзників у Нормандії.

Довідка

6 червня 1944 року солдати союзників висадилися на пляжі Нормандії. День висадки ознаменував початок визволення Франції та Західної Європи від нацистського панування (операція "Оверлорд"). Але він також символізував нелюдське кровопролиття, десятки тисяч загиблих і поранених. Сили союзників на той час складалися переважно з американців, британців, канадців, поляків і французів. Близько 3100 десантних кораблів з більш ніж 150 000 солдатів пробилися на північ Франції.

Вшанування відбувається на пляжі в Сен-Лоран-сюр-Мер на пляжі Омаха, одній з ділянок пляжу, куди союзники прибули з Великої Британії.

Декілька літніх ветеранів також приїхали до Нормандії на урочистості. Президент Франції Еммануель Макрон нагородив одинадцятьох літніх американських ветеранів орденом Почесного легіону за їхню службу в той час.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
velykobrytaniiaВеликобританія
emmanuel-makronЕммануель Макрон
frantsiiaФранція
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
ukrainaУкраїна
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