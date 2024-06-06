Как в Нормандии: Зеленский заявил, что надеется, что союзники "осуществят высадку"
Киев • УНН
Владимир Зеленский выразил надежду на" высадку " союзников в Украине для оказания помощи в борьбе с рф, проведя параллели с высадкой союзников в Нормандии 80 лет назад.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду относительно высадки союзников, как это было 80 лет назад в Нормандии, для помощи в обороне от россиян. Об этом УНН сообщает со ссылкой на трансляцию мероприятия по случаю 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии.
Так, у Зеленского когда он стоял на красной дорожке с Президентом Франции Эммануэлем Макроном, спросили, надеется ли он на "высадку" союзников в Украине однажды, Зеленский ответил: "Да, надеюсь".
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл во Францию и присоединился к церемонии по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии.
Справка
6 июня 1944 года солдаты союзников высадились на пляже Нормандии. День высадки ознаменовал начало освобождения Франции и Западной Европы от нацистского господства (операция "Оверлорд"). Но он также символизировал бесчеловечное кровопролитие, десятки тысяч погибших и раненых. Союзные силы в то время состояли в основном из американцев, британцев, канадцев, поляков и французов. Около 3100 десантных кораблей из более чем 150 000 солдат пробились на север Франции.
Празднование проходит на пляже в Сен-Лоран-сюр-Мер на пляже Омаха, одном из участков пляжа, куда союзники прибыли из Великобритании.
Несколько пожилых ветеранов также приехали в Нормандию на торжества. Президент Франции Эммануэль Макрон наградил одиннадцати пожилых американских ветеранов орденом Почетного легиона за их службу в то время.
Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел
В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"
Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию
У жены одесского бизнесмена Сергея Грозы, вероятно, до сих пор есть российский паспорт
Гетманцев в соцсети издевается над судьей и призывает к этому других, что недопустимо для депутата - правозащитник
СБУ должна ввести санкции в отношении компаний Грозы и Науменко, которые сотрудничают с подсанкционными предприятиями – член комитета по нацбезопасности
Чиновники Нацбанка, которые приняли решение о незаконной ликвидации "Конкорда" должны нести ответственность - юрист
Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС мы будем чувствовать еще долгое время - Александр Рувин
"Этот день вошел в историю": "ОПЗ" о перестройке своей работы для участия в зерновой инициативе
Отсутствие министра агрополитики играет на руку полякам в блокаде границ - эксперт
Как в Нормандии: Зеленский заявил, что надеется, что союзники "осуществят высадку"
В Одесской области ввели аварийные отключения света
Сайт НАПК временно не работает из-за сбоя
Годовщина высадки в Нормандии: один из ветеранов пытался поцеловать руку Зеленскому
Благодаря Сальдо оккупанты вывезли из оккупированной Херсонщины 34 тысячи тонн украинского зерна - "схемы"
Укрэнерго выделило больше объемов для Киева, на завтра тенденция сохранится - YASNO
Зеленский поздравил новых непостоянных членов Совета Безопасности ООН
Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" делЭксклюзив
Столкновение поездов в Чехии: всем пассажирам "застрявших" из-за аварии рейсов обеспечили стыковку
В Нидерландах сайты политических сил подверглись кибератаке со стороны рф-хакеров после начала выборов в ЕС
Популярные
НАТО работает над миссией для Украины - Столтенберг
В Киеве гражданский ударил работника ТЦК: нападавшим оказался бывший военный, сбежавший из части
Битва за зерно: как государство борется с "черным" экспортом и какие схемы придумывают недобропорядочные дельцы
Не дорогой единой: компания "Kernel" не впервые конфликтует с жителями Черниговской области
Один сценарий на все случаи: компания "Олсидз" не впервые сетует на блокировку своей работы
Публикации
Битва за зерно: как государство борется с "черным" экспортом и какие схемы придумывают недобропорядочные дельцы
Не дорогой единой: компания "Kernel" не впервые конфликтует с жителями Черниговской области
Один сценарий на все случаи: компания "Олсидз" не впервые сетует на блокировку своей работы
Тонны масла и крендельки: на что тратит деньги государственное предприятие, имеющее налоговые долги
"Шпионские игры": как один депутат закрытием своих деклараций подставил весь облсовет
Как в Нормандии: Зеленский заявил, что надеется, что союзники "осуществят высадку"
Владимир Зеленский выразил надежду на" высадку " союзников в Украине для оказания помощи в борьбе с рф, проведя параллели с высадкой союзников в Нормандии 80 лет назад.
В Одесской области ввели аварийные отключения света
В Одесской области по распоряжению "Укрэнерго" были введены аварийные отключения электроэнергии из-за превышения установленных в сутки лимитов потребления электроэнергии.
Сайт НАПК временно не работает из-за сбоя
Веб-сайт Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) перестал работать вечером 6 июня, но ведомство работает над устранением проблемы и восстановлением доступа к сайту после технического обслуживания программного обеспечения.
Годовщина высадки в Нормандии: один из ветеранов пытался поцеловать руку Зеленскому
Президент Украины Зеленский получил теплый прием и благодарность от ветерана "Нормандии" во время празднования 80-й годовщины высадки союзников за защиту Европы от российской агрессии.
Благодаря Сальдо оккупанты вывезли из оккупированной Херсонщины 34 тысячи тонн украинского зерна - "схемы"
В 2023 году в соответствии с системой квот оккупационного режима российские экспортеры экспортировали из захваченной Херсонской области Украины не менее 34 000 тонн зерна на сумму 6,2 миллиона евро.
Укрэнерго выделило больше объемов для Киева, на завтра тенденция сохранится - YASNO
Прогнозируемое потребление Киева на завтра-1050-1100 МВт. Критическая инфраструктура в нем сейчас занимает около 25%. Еще нужно вычесть ограничения. То есть для населения и бизнеса останется где-то 50% от привычного потребления.
Зеленский поздравил новых непостоянных членов Совета Безопасности ООН
Президент Владимир Зеленский поздравил Данию, Грецию, Панаму, Пакистан и Сомали с их избранием непостоянными членами Совета Безопасности ООН на 2025-2026 годы.
Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел
Народный депутат Анатолий Бурмич заявил, что в ближайшее время Комитет ВР по вопросам антикоррупционной политики заслушает отчет о работе Национального антикоррупционного бюро Украины.
Столкновение поездов в Чехии: всем пассажирам "застрявших" из-за аварии рейсов обеспечили стыковку
Подменный поезд №1021 уже прибыл в Кошице с пассажирами в направлении Чопа - далее в Закарпатье договорено со словацкими коллегами: они оперативно будут транспортировать наших пассажиров резервными автобусами.
В Нидерландах сайты политических сил подверглись кибератаке со стороны рф-хакеров после начала выборов в ЕС
Сайты голландских политических партий подверглись DDoS-атакам со стороны пророссийской хакерской группировки HackNeT в первый день выборов в ЕС.