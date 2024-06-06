Как в Нормандии: Зеленский заявил, что надеется, что союзники "осуществят высадку"

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду относительно высадки союзников, как это было 80 лет назад в Нормандии, для помощи в обороне от россиян. Об этом УНН сообщает со ссылкой на трансляцию мероприятия по случаю 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии.

Так, у Зеленского когда он стоял на красной дорожке с Президентом Франции Эммануэлем Макроном, спросили, надеется ли он на "высадку" союзников в Украине однажды, Зеленский ответил: "Да, надеюсь".

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл во Францию и присоединился к церемонии по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии.

Справка

6 июня 1944 года солдаты союзников высадились на пляже Нормандии. День высадки ознаменовал начало освобождения Франции и Западной Европы от нацистского господства (операция "Оверлорд"). Но он также символизировал бесчеловечное кровопролитие, десятки тысяч погибших и раненых. Союзные силы в то время состояли в основном из американцев, британцев, канадцев, поляков и французов. Около 3100 десантных кораблей из более чем 150 000 солдат пробились на север Франции.

Празднование проходит на пляже в Сен-Лоран-сюр-Мер на пляже Омаха, одном из участков пляжа, куда союзники прибыли из Великобритании.

Несколько пожилых ветеранов также приехали в Нормандию на торжества. Президент Франции Эммануэль Макрон наградил одиннадцати пожилых американских ветеранов орденом Почетного легиона за их службу в то время.