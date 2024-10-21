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"Ви не наш король!": сенаторка-абориген кинула виклик королю Чарльзу в Австралії

Київ • УНН

 • 15466 перегляди

Лідія Торп, сенаторка від корінного населення, висловила протест проти візиту короля Чарльза III до австралійського парламенту. Вона звинуватила монархію в геноциді та вимагала повернення вкрадених земель і укладення договору.

"Ви не наш король!": сенаторка-абориген кинула виклик королю Чарльзу в Австралії

Сенаторка від корінного населення Лідія Торп висловила свій гнів з приводу візиту британського монарха до австралійського парламенту.

Пише УНН із посиланням на Associated Press.

Вигукуючи антиколоніальні гасла, сенаторка-абориген Лідія Торп кинула виклик королю Чарльзу ІІІ, під час його візиту до парламенту Австралії.

Це не ваша земля. Ви не мій король

 - голосно заявила Торп.

У промові сенатора від корінного населення Австралії до британського монарха було також наступне:

"Ви вчинили геноцид проти нашого народу".

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Перш ніж її забрали охоронці, Торп наголосила:

 "Віддайте нам те, що ви вкрали у нас - наші кістки, наші черепи, наших дітей, наш народ. Ви знищили нашу землю. Дайте нам договір. Ми хочемо договір" - заявила австралійська сенаторка королю Чарьзу.

Довідка

Суверен об'єднаного королівства Великої Британії є також главою держави Австралія і відвідує країну Співдружності в 17-й раз, але вперше як король. До Чарльза там була тільки його мати, королева Єлизавета II.

Чарльз і королева Камілла прибули до Австралії в п'ятницю, але офіційна програма розпочалася тільки в неділю з церковної служби в Сіднеї. На околицях уже пройшли невеликі протести проти монархії.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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