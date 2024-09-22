Лідери Австралії, Індії, Японії та США закликають до миру в Україні та дотримання міжнародного права
Київ • УНН
Австралія, Індія, Японія та США висловили стурбованість війною в Україні та її наслідками. Вони закликали дотримуватися міжнародного права, засудили ядерні загрози та підкреслили необхідність справедливого миру.
Лідери Австралії, Індії, Японії та США закликали до дотримання міжнародного права та висловили стурбованість війною в Україні. Про це повідомляє Білий дім, передає УНН.
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Лідери Австралії, Індії, Японії та США у спільній заяві підкреслили важливість дотримання міжнародного права та принципів Статуту ООН, зокрема поваги до суверенітету та територіальної цілісності всіх держав. Особливу увагу вони звернули на руйнівні гуманітарні наслідки війни в Україні, висловивши глибоку стурбованість ситуацією.
Дані країни наголосили на необхідності досягнення справедливого і тривалого миру, що відповідає нормам міжнародного права. Вони також відзначили значний вплив війни на глобальну продовольчу та енергетичну безпеку, особливо для країн, що розвиваються.
Лідери одноголосно засудили застосування або загрозу застосування ядерної зброї, закликавши всі країни утриматися від агресивних дій, які ставлять під загрозу суверенітет або територіальну цілісність інших держав.
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