Зеленський: Україна поки не отримала дозволу від США чи Британії на використання ракет великої дальності по рф
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна поки не отримала дозволу від США чи Британії на використання ракет великої дальності по території росії.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна поки не отримала дозволу від США чи Британії на використання ракет великої дальності по території росії, передає УНН.
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"Ні Америка, ні Велика Британія не давали нам дозвіл на використання цієї зброї на території росії, по будь-яких цілях на будь-яку відстань. Ми не застосовували далекобійну зброю на території російської федерації", - сказав Зеленський, зазначивши, що партнери побоюються ескалації бойових дій.
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За даними ЗМІ, Лондон спільно з Вашингтоном може непублічно надати Україні дозвіл на використання ракет великої дальності Storm Shadow для ударів вглиб території рф.