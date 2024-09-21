Зеленский: Украина пока не получила разрешения от США или Британии на использование ракет большой дальности по рф

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина пока не получила разрешения от США или Британии на использование ракет большой дальности по территории россии, передает УНН.

Детали

"Ни Америка, ни Великобритания не давали нам разрешение на использование этого оружия на территории россии, по любым целям на любое расстояние. Мы не применяли дальнобойное оружие на территории российской федерации", - сказал Зеленский, отметив, что партнеры опасаются эскалации боевых действий.

Напомним

По данным СМИ, Лондон совместно с Вашингтоном может непублично предоставить Украине разрешение на использование ракет большой дальности Storm Shadow для ударов вглубь территории рф.